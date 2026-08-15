Patronato visita a Colón obligado a sumar para intentar salir de la zona de descenso

El Rojinegro enfrentará al Sabalero desde las 16.30 en Santa Fe. Acumula diez partidos sin ganar y necesita puntos para escapar de la zona roja.
Patronato visita este sábado a Colón de Santa Fe desde las 16.30, por la 25ª fecha de la Primera Nacional, con la necesidad de conseguir una victoria que le permita cortar una extensa racha negativa y mantener sus posibilidades de salir de la zona de descenso.
El encuentro se disputará en el estadio Brigadier López y tendrá como árbitro a Fabrizio Llobet. El partido podrá verse mediante la plataforma LPF Play.
El equipo dirigido por Marcelo Candia llegará al compromiso en una situación delicada. Acumula 10 jornadas sin victorias, producto de siete empates y tres derrotas, una seguidilla que lo llevó hasta el penúltimo puesto de la Zona B.
Patronato y una necesidad cada vez mayor
El Rojinegro reúne 24 puntos y solamente supera a Güemes de Santiago del Estero, que suma 19 y tiene un encuentro pendiente. Agropecuario y Chacarita aparecen apenas dos unidades por encima, aunque el Funebrero también adeuda un compromiso.
En ese escenario, Patronato necesita volver al triunfo para sostener sus posibilidades de abandonar los puestos de descenso. Además, conseguir un buen resultado en Santa Fe sería importante antes de afrontar tres presentaciones consecutivas como local durante lo que resta de agosto.
Pese a la prolongada sequía, el conjunto entrerriano mostró una recuperación ofensiva durante sus últimas dos presentaciones. Marcó cinco goles y encontró en Maximiliano Rueda una pieza importante, ya que el defensor se sumó con frecuencia al ataque y se convirtió en el máximo goleador del equipo.
📋 Convocados para enfrentar mañana a Colón en Santa Fe#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/ue1pOr5Gjg— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 15, 2026
Las ventajas que Patronato no pudo sostener
La mejoría ofensiva, sin embargo, no alcanzó para regresar a la victoria. Patronato consiguió ponerse en ventaja frente a Quilmes, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, y posteriormente ante Colegiales, como visitante, pero no pudo sostener los resultados favorables.
El último encuentro terminó 2 a 2 frente a Colegiales en Munro. Después de ese partido, el capitán Alan Sosa expuso públicamente la difícil situación que atraviesa el plantel y señaló una distancia entre los futbolistas y la conducción institucional.
“Hoy solamente están juntos el plantel y el cuerpo técnico. Hay una lejanía dirigencial importante para con nosotros”, expresó el arquero. Además, se refirió a los inconvenientes económicos: “Hoy gran parte del plantel no cobró mayo y junio no apareció”.
Colón llega con el impulso del regreso de Delfino
Del otro lado estará un Colón que atraviesa una realidad deportiva diferente. El Sabalero se mantiene entre los principales protagonistas de la Zona A y llegará fortalecido después de derrotar por 1 a 0 a San Telmo como local.
Ese encuentro significó además el comienzo del segundo ciclo de Iván Delfino como entrenador del conjunto santafesino. El técnico regresó después de la salida de Ezequiel Medrán, quien dejó su cargo luego de tres partidos consecutivos sin victorias.
Colón ocupa el tercer puesto de la Zona A con 39 unidades. Está a siete puntos de Ferro, líder del grupo, y a dos de Deportivo Morón, que aparece como escolta. Por ese motivo, también necesita sumar para mantenerse cerca de los primeros lugares.
Hora: 16.30.
TV/streaming: LPF Play.
Árbitro: Fabrizio Llobet.
Estadio: Brigadier López.