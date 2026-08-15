Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Javier Milei encabezará el 15 de septiembre la presentación del Presupuesto 2027 ante el Congreso. Será la segunda vez que el mandatario concurra personalmente al recinto para exponer los lineamientos del proyecto.
El presidente Javier Milei volverá al Congreso el próximo 15 de septiembre para presentar el proyecto de Presupuesto 2027, en una exposición que lo tendrá nuevamente como protagonista ante los legisladores. La decisión marcará su regreso al recinto para encabezar personalmente la presentación de la denominada “ley de leyes”.
Fuentes parlamentarias del oficialismo confirmaron que el mandatario será quien exponga los principales lineamientos económicos contemplados para el próximo año. “El Presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, señalaron desde el espacio libertario al justificar la decisión.
Será la segunda oportunidad en la que Milei concurrirá personalmente al Congreso para presentar un proyecto presupuestario. Tradicionalmente, esa tarea estuvo a cargo del ministro de Economía, pero el jefe de Estado modificó esa dinámica desde su llegada a la Casa Rosada.
El antecedente de la presentación de 2024
El primer antecedente ocurrió el 15 de septiembre de 2024, cuando Milei llegó a la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025. En aquella oportunidad, brindó su discurso desde un atril colocado en el centro del recinto, en lugar de ocupar el sillón presidencial junto a las autoridades legislativas.
La exposición estuvo atravesada por el objetivo del Gobierno de sostener el equilibrio fiscal como eje central de su programa económico. Sin embargo, la iniciativa posteriormente quedó estancada en las comisiones legislativas y no llegó al recinto para su votación.
Las negociaciones entre el oficialismo, los bloques opositores y los gobernadores no consiguieron destrabar las diferencias vinculadas, entre otros puntos, con la distribución de recursos hacia las provincias.
Qué ocurrió con el Presupuesto 2026
El escenario fue diferente durante 2025. El 15 de septiembre de ese año, Milei optó por no concurrir al Palacio Legislativo y presentó los lineamientos del Presupuesto 2026 mediante un mensaje grabado en la Casa Rosada, que posteriormente fue transmitido por cadena nacional.
Aquella iniciativa finalmente se convirtió en el primer Presupuesto aprobado por ambas cámaras del Congreso durante la gestión libertaria, aunque su sanción llegó durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
Para la presentación de las cuentas correspondientes a 2027, el mandatario decidió recuperar el formato utilizado dos años atrás y volver a exponer personalmente ante los legisladores.
Un operativo especial en el Congreso
La presencia presidencial también implicará una organización diferente dentro y fuera del Palacio Legislativo. El antecedente de 2024 estuvo acompañado por un amplio operativo de seguridad, similar a los desplegados durante una Asamblea Legislativa.
En aquella oportunidad, efectivos federales asumieron el control de los accesos y se realizaron inspecciones preventivas dentro del edificio. El procedimiento incluyó controles de identidad, revisión de diferentes sectores y recorridas con perros especializados en detección de explosivos.
Además, el perímetro del Congreso permaneció vallado y se establecieron restricciones sobre avenida Rivadavia y calles cercanas. Del dispositivo participaron la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Con ese antecedente, la presentación prevista para el 15 de septiembre volverá a colocar al Presidente en el centro de la escena parlamentaria y abrirá formalmente la discusión política sobre los ingresos, gastos y prioridades económicas que el Gobierno proyectará para 2027. (Noticias Argentinas)