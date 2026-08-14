Entregaron 109 escrituras de viviendas en Rosario del Tala, Gobernador Mansilla y Las Guachas

El IAPV entregó 109 escrituras de viviendas a familias de Rosario del Tala, Gobernador Mansilla y Las Guachas. Desde el organismo destacaron que los títulos otorgan seguridad jurídica y ratificaron que continuarán con la regularización dominial en Entre Ríos.
Entregaron 109 escrituras de viviendas en Entre Ríos. El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) entregó 109 escrituras a familias de Rosario del Tala, Gobernador Mansilla y Las Guachas, como parte de las acciones destinadas a avanzar en la regularización dominial de los grupos habitacionales construidos por el organismo.
En Rosario del Tala se entregaron 65 escrituras, mientras que en Gobernador Mansilla fueron 34. Además, se otorgaron 10 títulos de propiedad a familias de la Junta de Gobierno de Las Guachas.
Los actos contaron con la presencia del presidente del IAPV, Manuel Schönhals; los intendentes de Rosario del Tala y Gobernador Mansilla, Juan Ramón Medina y Francisco Pasinatto, respectivamente; el presidente de la Junta de Gobierno de Las Guachas, Pablo Galizzi; el vocal del IAPV, José Antonio Artusi; y el director de la Regional Centro Este, Gabriel Bochatay; entre otras autoridades; además de las familias beneficiarias.
Al respecto, Schönhals destacó que "la escritura es mucho más que un documento, es la seguridad jurídica que permite a cada familia sentirse plenamente dueña de su vivienda". En ese sentido, remarcó que "junto al gobernador Rogelio Frigerio tenemos el compromiso de seguir avanzando en la regularización dominial para que las familias entrerrianas puedan tener la tranquilidad y la seguridad de contar con la escritura de su vivienda".