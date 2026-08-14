Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia y fue seguido por fuertes réplicas

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia durante las primeras horas del sábado y fue seguido por una serie de fuertes movimientos sísmicos en la región. Hasta el momento, las autoridades no difundieron reportes de víctimas ni de daños materiales.

De acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se produjo a las 5:58 del sábado, hora local —21:58 GMT del viernes—, a poca profundidad frente a la isla de Flores.

El epicentro fue localizado a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, perteneciente a la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Registraron movimientos superiores a magnitud 6

La actividad sísmica en la zona incluyó otros movimientos de considerable intensidad. El Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) registró dos sismos de magnitud 6,3.

Según los datos del organismo, uno de esos movimientos ocurrió a las 5:13, hora local, mientras que otro fue detectado a las 6:13.

Por su parte, el USGS identificó al menos otras tres réplicas entre las 6:18 y las 6:37, con magnitudes de 5,6, 6,1 y 5,5.

Indonesia y el “Anillo de Fuego”

Indonesia es un extenso archipiélago compuesto por más de 17.000 islas y registra con frecuencia terremotos y actividad volcánica debido a su ubicación geográfica.

El país se encuentra dentro del denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una extensa zona de elevada actividad tectónica caracterizada por la presencia de volcanes y fallas.

En ese sector de la cuenca del Pacífico interactúan distintas placas tectónicas, circunstancia que provoca una intensa actividad sísmica y volcánica.