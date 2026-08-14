La aerolínea que conecta a Concordia suspendió una ruta luego que un tero impactara contra un avión

Humming Airways, que conecta a Concordia y otras ciudades con Buenos Aires, debió suspender durante una semana sus vuelos a Tres Arroyos después de que un tero ingresara en el motor de una aeronave durante el aterrizaje. No hubo heridos y el servicio ya fue retomado.
Humming Airways suspendió vuelos por el impacto de un tero contra una de sus aeronaves durante un aterrizaje en Tres Arroyos. La aerolínea regional, que también conecta a Concordia con Buenos Aires, debió interrumpir durante una semana esa ruta mientras se realizaban revisiones y reparaciones sobre el avión afectado.
El incidente ocurrió cuando un Fairchild Metro 23, con capacidad para 19 pasajeros, se disponía a aterrizar en el Aeródromo Municipal Primer Teniente Héctor Ricardo Volponi. En los instantes previos a tocar pista, el piloto escuchó un fuerte ruido que inicialmente hizo pensar en una posible falla mecánica.
Pese al episodio, la maniobra pudo completarse con normalidad y los pasajeros descendieron sin inconvenientes. No se registraron personas heridas y, según se indicó, quienes viajaban a bordo ni siquiera advirtieron lo que había ocurrido durante los segundos finales del vuelo.
Un ave ingresó en uno de los motores
La situación quedó esclarecida cuando personal especializado revisó la aeronave y encontró indicios del impacto de un ave en una de las turbinas. Entre los rastros detectados había plumas, lo que permitió determinar que un tero había sido absorbido por el motor durante la aproximación.
Aunque se trató de un ave de pequeño tamaño, el episodio obligó a retirar preventivamente el avión del servicio. La aeronave quedó estacionada en la plataforma del aeródromo mientras comenzaron los procedimientos técnicos necesarios para evaluar el estado del motor.
Tras el incidente se activaron los protocolos correspondientes, con intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aseguradora y técnicos especializados. También fueron informados los pasajeros que se encontraban en Tres Arroyos a la espera de viajar hacia el Aeroparque Jorge Newbery.
La turbina fue desmontada para su revisión
Posteriormente llegaron mecánicos pertenecientes a un taller aeronáutico, quienes desmontaron la turbina involucrada y la trasladaron para someterla a una revisión. El procedimiento buscó determinar el alcance del impacto y realizar las tareas necesarias antes de autorizar nuevamente la operación de la aeronave.
El inconveniente repercutió directamente sobre las dos frecuencias semanales que Humming Airways mantiene entre Buenos Aires y Tres Arroyos. La salida temporal del avión afectado obligó a interrumpir esa conexión durante aproximadamente una semana.
Si bien la empresa dispone de otra aeronave, la organización de su esquema de operaciones impidió sustituir inmediatamente la unidad y mantener todas las frecuencias programadas. La compañía debió reorganizar sus servicios hasta disponer de un avión de respaldo para retomar la ruta.
Qué explicó el CEO de Humming Airways
Francisco Errecart, CEO de Humming Airways, confirmó que la compañía permaneció una semana sin operar esa conexión y señaló que posteriormente pudo restablecerla utilizando la aeronave que funciona como respaldo dentro de la flota.
“Esperamos que la semana que viene ya tengamos el LV-BYM operativo. El avión está perfecto, no hubo daños. El ave entró al motor, golpeó y salió. Si hubiera quedado dentro, sería más complicado”, explicó Errecart sobre el estado de la unidad involucrada.
De esta manera, la empresa indicó que el episodio no produjo daños estructurales sobre el avión, aunque el ingreso del ave al motor hizo necesarias las inspecciones técnicas antes de reincorporarlo al servicio regular.
La empresa también conecta a Concordia
El episodio adquiere relevancia en Entre Ríos debido a que Humming Airways es una de las compañías que actualmente presta servicios regionales y mantiene conexiones aéreas con ciudades de la provincia. Entre los destinos incorporados a su red se encuentran Concordia y Paraná.
La empresa comenzó sus operaciones comerciales a principios de 2025 con aeronaves de menor capacidad, una estrategia orientada a atender corredores en los cuales el número de pasajeros no justifica la utilización de aviones comerciales de mayor tamaño.
Los modelos utilizados por Humming tienen capacidad para 19 pasajeros y, por sus características, pueden operar desde aeródromos con infraestructura más reducida. La propuesta permitió recuperar conexiones regulares en ciudades del interior que durante años habían quedado fuera de las principales redes aerocomerciales.
El perfil de las rutas regionales
La aerolínea apunta principalmente al segmento corporativo y de negocios, aunque también busca captar pasajeros turísticos y residentes del interior que necesitan trasladarse hacia Buenos Aires. Su modelo se apoya en conexiones directas y menores tiempos de traslado terrestre.
Desde el inicio de sus operaciones, Humming Airways fue ampliando progresivamente su red. Además de Concordia y Paraná, incorporó servicios hacia Tandil, Villa Gesell, Olavarría y Tres Arroyos, entre otros destinos.
La conexión con Tres Arroyos comenzó a funcionar este año y buscó recuperar una alternativa aérea directa con Buenos Aires para una localidad que había permanecido durante un período prolongado sin vuelos comerciales regulares.
La compañía negocia sumar nuevos aviones
Mientras avanzaron las tareas sobre la aeronave afectada por el impacto del ave, Errecart confirmó que Humming Airways se encontraba negociando la incorporación de dos nuevos aviones a su flota.
Según explicó el empresario, esas unidades podrían destinarse tanto a incrementar las frecuencias en las rutas que actualmente se encuentran operativas como a incorporar nuevos destinos dentro de la red regional.
Una flota más amplia también permitiría contar con mayor capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas como la ocurrida en Tres Arroyos, donde la indisponibilidad temporal de una aeronave obligó a suspender vuelos hasta reorganizar el esquema operativo.
Una aerolínea surgida tras la desregulación
Humming Airways también cobró notoriedad pública desde fines de 2024 a partir de las menciones realizadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presentó a la compañía como uno de los ejemplos de las nuevas posibilidades abiertas en el mercado aerocomercial.
El funcionario nacional vinculó el desarrollo de este tipo de operadores regionales con las medidas de desregulación y con la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno nacional. La compañía, por su parte, concentró su estrategia en corredores de menor demanda y aeronaves adaptadas a ese tipo de mercado.
Tras una semana de interrupción, la conexión entre Tres Arroyos y Buenos Aires pudo retomarse con el avión de respaldo. Mientras tanto, la empresa aguardaba completar las revisiones sobre el Fairchild Metro 23 involucrado en el incidente para reincorporarlo a su esquema habitual de vuelos.