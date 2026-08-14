La nadadora Agostina Hein hizo historia: ganó el bronce en el Pan Pacific y batió el récord sudamericano

Agostina Hein hizo historia para la natación argentina al conseguir la medalla de bronce y establecer un nuevo récord sudamericano en los 400 metros combinados del Pan Pacific Championship 2026. La joven de 18 años completó la prueba en 4 minutos, 32 segundos y 54 centésimas, una marca con la que volvió a superar su propio registro continental.

La nadadora oriunda de Campana terminó tercera en la final disputada en Irvine, California, detrás de dos figuras de la natación mundial. La canadiense Summer McIntosh se quedó con el oro al registrar 4m28s01, mientras que la australiana Jenna Forrester obtuvo la plata con 4m31s50.

El resultado tuvo además un valor histórico: Hein se convirtió en la primera nadadora argentina en subir al podio del Pan Pacific Championships, uno de los certámenes internacionales más importantes de la disciplina.

Una final entre figuras mundiales

La argentina había dado una señal de lo que podía conseguir durante las eliminatorias. Hein ganó su serie y avanzó a la definición con un registro de 4m35s43, por delante de nadadoras de enorme trayectoria internacional.

En la carrera por las medallas, la joven argentina compartió pileta con varias de las principales especialistas del mundo. Además de McIntosh y Forrester, participaron Yiting Yu, Alex Walsh, Katie Grimes, Waka Kobori y Mio Narita.

🥹 La primera medalla para Argentina en la HISTORIA del Pan Pacific Championships. 🇦🇷 Agostina Hein, BRONCE en los 400m combinados. Histórico. Orgullo nacional. pic.twitter.com/hjyfilcHab — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) August 14, 2026

McIntosh dominó la definición y estableció un nuevo récord del campeonato con sus, al superar la anterior plusmarca de 4m31s99 que estaba vigente desde 2014.

Hein volvió a bajar su récord sudamericano

Detrás de la canadiense se desarrolló una intensa pelea por las restantes posiciones del podio. Forrester consiguió la plata y Hein aseguró el tercer lugar con una actuación que, además, volvió a modificar los registros históricos de la natación sudamericana.

La argentina detuvo el cronómetro en 4m32s54, con lo que rebajó su propio récord sudamericano de los 400 metros combinados. La marca también representó un nuevo récord nacional.

Con apenas 18 años, Hein consiguió de esta manera instalarse en un podio de máximo nivel internacional y confirmó la evolución que mostró durante las últimas temporadas.

Una carrera de grandes resultados

El bronce en Estados Unidos se incorporó a una trayectoria internacional que comenzó a destacarse cuando Hein todavía transitaba sus primeros años en la categoría juvenil.

En 2023, con 15 años, consiguió el bronce en los 800 metros libre del Mundial Junior. Un año después fue finalista en el Mundial absoluto de Doha y posteriormente tuvo su debut olímpico en los Juegos de París 2024.

Durante 2025 continuó sumando resultados internacionales y se consagró campeona mundial junior de los 400 metros combinados, especialidad en la que comenzó a consolidarse como una de las principales figuras de la natación argentina.

Un podio para la historia argentina

La actuación en el Pan Pacific 2026 representó un nuevo salto para Hein debido al nivel de sus rivales. McIntosh, ganadora de la prueba, llegó al certamen como poseedora del récord mundial y múltiple campeona olímpica y mundial de la especialidad.

La argentina consiguió mantenerse en la pelea por las medallas y completar la prueba por debajo de los 4 minutos y 33 segundos por primera vez en su carrera, una actuación que le permitió bajar nuevamente la mejor marca sudamericana.