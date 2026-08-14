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Julián Álvarez no fue convocado en el Atlético de Madrid y crece la tensión por su ida al Barcelona

Por el momento, no existe una negociación confirmada ni un acuerdo entre los clubes. Atlético considera al argentino una pieza central de su proyecto y mantiene una posición firme.

14 de Agosto de 2026
Julián Álvarez.
Julián Álvarez.

Por el momento, no existe una negociación confirmada ni un acuerdo entre los clubes. Atlético considera al argentino una pieza central de su proyecto y mantiene una posición firme.

Julián Álvarez no fue convocado por Diego Simeone para el amistoso que Atlético de Madrid disputará este viernes ante Olympique de Marsella. Aunque el delantero lleva solamente cinco días de entrenamientos, versiones periodísticas relacionan su ausencia con el deseo de continuar su carrera en Barcelona.

 

La decisión deportiva alcanzó también a otros futbolistas que se reincorporaron esta semana después de participar del Mundial: Álex Baena, Marcos Llorente y Juan Musso. Alexander Sørloth tampoco viajó debido a una lesión.

 

 

La ausencia de Julián Álvarez, sin embargo, generó una repercusión mayor por las versiones sobre su futuro. Según informó TyC Sports, el argentino le habría comunicado a Simeone que no se siente con ganas de continuar en el conjunto rojiblanco.

 

Su entorno pidió una reunión urgente

 

Los representantes del atacante solicitaron una reunión con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, para intentar avanzar en una posible transferencia al Barcelona.

 

Por el momento, no existe una negociación confirmada ni un acuerdo entre los clubes. Atlético considera al argentino una pieza central de su proyecto y mantiene una posición firme respecto de su continuidad.

 

 

El propio Simeone había definido recientemente a la Araña como “el mejor futbolista” del plantel y destacó su jerarquía ofensiva.

 

La expectativa por el inicio de LaLiga

 

La próxima semana podría ser determinante. Atlético de Madrid debutará en LaLiga el miércoles 19 de agosto frente al Málaga y los internacionales que regresaron recientemente deberían estar disponibles.

 

Si Julián Álvarez vuelve a quedar fuera de la convocatoria, aumentarán las dudas sobre su continuidad. El segundo compromiso será nuevamente como local, ante Villarreal.

 

 

Mientras espera la reunión solicitada por su entorno, el delantero continuará entrenándose en Madrid. Su contrato permanece vigente y el club todavía no comunicó oficialmente que su ausencia frente al Olympique responda a una medida disciplinaria.

Temas:

Julián Álvarez Atlético de Madrid Barcelona
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