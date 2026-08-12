Nahuel Molina es nuevo jugador de Roma: los detalles de su contrato y transferencia

Nahuel Molina fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Roma después de completar su salida del Atlético de Madrid. El defensor argentino regresará a la Serie A tras firmar un contrato vigente hasta 2030 con el equipo de la capital italiana.

“Benvenuto a Roma, Nahuel”, publicó la institución para presentar al lateral de 28 años, quien utilizará la camiseta número 20. En su nuevo plantel compartirá vestuario con Paulo Dybala, uno de los principales referentes del conjunto romano.

Atlético de Madrid recibirá 13 millones de euros fijos por la transferencia. El acuerdo también incluye otros seis millones en variables, por lo que la cifra total de la operación podría llegar a 19 millones.

El regreso de Molina a la Serie A

El traspaso representa la vuelta de Nahuel Molina al campeonato italiano, donde comenzó su recorrido por el fútbol europeo. En 2020 llegó libre al Udinese después de finalizar su vínculo con Boca.

Durante sus dos temporadas en ese club disputó 68 encuentros oficiales, convirtió diez goles y entregó siete asistencias. Su rendimiento despertó el interés del Atlético de Madrid, que lo incorporó en el mercado europeo de 2022.

El argentino permaneció cuatro campañas en el conjunto dirigido por Diego Simeone. En ese período acumuló 181 partidos, nueve goles y 17 asistencias antes de acordar su transferencia definitiva a Roma.

Su recorrido con la Selección argentina

Además de su trayectoria en clubes, Nahuel Molina se consolidó durante los últimos años como uno de los laterales de la Selección argentina. Hasta el momento disputó 65 partidos con la camiseta albiceleste.

El defensor integró el plantel campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. Sus actuaciones lo llevaron a ocupar un lugar habitual dentro de las convocatorias nacionales.

También participó del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina llegó a la final del certamen y terminó como subcampeona después de perder 1-0 frente a España. Ahora, Molina iniciará una nueva etapa en Roma con un contrato de cuatro temporadas.