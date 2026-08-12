Ronaldinho va por un gigante del básquet europeo que atraviesa una profunda crisis

Ronaldinho ingresó en la disputa por el control del AS Mónaco, uno de los clubes destacados del básquet europeo durante las últimas temporadas. El brasileño, acompañado por el fondo Clayton Sport, presentó una carta de intención ante la conducción de la institución.

Según informó el diario francés L’Équipe, la propuesta sorprendió a las autoridades del club, que hasta ese momento negociaban exclusivamente con Helen Holdings. Ese grupo está encabezado por Jamal Mashburn, exjugador de la NBA.

El proyecto respaldado por el campeón del mundo busca atender las obligaciones más urgentes del Mónaco y garantizar su funcionamiento durante los próximos años. El brasileño también tendría un cargo dentro de la estructura institucional, aunque todavía no trascendieron sus funciones.

Los números de la oferta

La propuesta de Ronaldinho y Clayton Sport contempla cancelar una deuda de 2,5 millones de euros con la Euroliga. También incluye una garantía bancaria de 5 millones exigida por el organismo encargado de controlar las finanzas del básquet profesional francés.

Ronaldinho AS Mónaco.

Además, los interesados se comprometerían a invertir aproximadamente 10 millones de euros por temporada durante un período de entre tres y cinco años. La operación podría representar, por lo tanto, un aporte de hasta 50 millones de euros.

El plan deberá competir con la propuesta de Helen Holdings. El grupo liderado por Mashburn llegó a presentar una garantía bancaria de 7 millones de euros, pero su solicitud fue rechazada el 1° de agosto porque no cumplió con los plazos reglamentarios.

La crisis económica del AS Mónaco

El club atraviesa una situación financiera compleja y acumula deudas estimadas en 24 millones de euros. El monto incluye pasivos registrados hacia finales de junio y recursos proporcionados por el Principado para permitirle terminar la temporada anterior.

El 3 de julio, el organismo regulador rechazó la inscripción del equipo en las competiciones profesionales de la temporada 2026/27 por considerar insuficientes sus garantías económicas. También quedó afuera de la Euroliga, certamen que disputó durante cinco campañas consecutivas.

El AS Mónaco tiene plazo hasta el 18 de agosto para presentar documentación ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés e intentar revertir su exclusión. En ese escenario, la aparición de Ronaldinho abrió una segunda alternativa para rescatar financieramente a la institución y disputar su conducción.