Murió el hombre que sufrió graves quemaduras al incendiarse su embarcación

Víctor Limba, el hombre de 78 años que había sufrido graves quemaduras tras el incendio de su embarcación, falleció este miércoles por la mañana, luego de permanecer varios días internado en grave estado. Debido a la complejidad de las lesiones, había sido trasladado a Buenos Aires para continuar con su tratamiento.

El hombre presentaba quemaduras en más del 40% de su cuerpo y también había sufrido compromiso de las vías respiratorias. Su estado permaneció delicado desde el momento del episodio.

Limba había recibido inicialmente atención en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario y posteriormente fue trasladado al Sanatorio Pronto, donde permaneció bajo cuidados médicos y sedación farmacológica, publicó El Día.

Cómo ocurrió el incendio de la embarcación

El grave episodio había ocurrido el viernes por la noche, cuando se incendió una embarcación de importantes dimensiones que permanecía amarrada en un embarcadero sobre el río Gualeguaychú, en inmediaciones de la playa Papaya.

Según se informó, Limba se había acercado al lugar para verificar el estado de la embarcación, sobre la cual había realizado reparaciones algunos días antes. Cuando levantó la lona que la cubría, fue alcanzado por una llamarada que le provocó las graves quemaduras.

Tras el incidente, fue asistido por personal del servicio de emergencias prehospitalarias 107 y trasladado inmediatamente a la Guardia del Hospital Centenario.

Había sido trasladado consciente al hospital

Durante el traslado, el hombre se encontraba consciente e incluso llegó a dialogar con los efectivos policiales que habían intervenido en el lugar.

Una vez que ingresó al hospital, los profesionales constataron la gravedad de las quemaduras y dispusieron su internación en Terapia Intensiva. Posteriormente, continuó su atención en el Sanatorio Pronto.

Ante la evolución de su cuadro y la complejidad de las lesiones, durante el martes se había dispuesto su derivación a Buenos Aires para recibir tratamiento especializado. Sin embargo, pocas horas después se confirmó su fallecimiento durante la mañana de este miércoles.