Videos: rompieron los vidrios y robaron dinero en una carnicería y una verdulería

En horas de la madruga se registraron dos robos en comercios de la ciudad de Victoria que fueron cometidos por dos sujetos que se trasladaban en una moto. En ambos casos sustrajeron dinero en efectivo.

Desde la policía confirmaron a Elonce que el primero de los hechos ocurrió en una verdulería ubicada en la intersección de calles Rondeau y Florencio Varela. Según se informó, los autores provocaron daños en los cristales de la puerta de ingreso para acceder al establecimiento y, una vez en el interior, se apoderaron de dinero.

Posteriormente, estos mismos delincuentes se habrían trasladado hasta una carnicería situada en la esquina de 25 de Mayo y Güemes, donde también rompieron el vidrio de una puerta para ingresar al comercio y sustraer efectivo. Hasta el momento, se desconoce la suma sustraída, pero serían billetes de baja denominación, cambió que quedó en la caja del día anterior.

Este último robo quedó registrado por las cámaras de seguridad que tiene el local tanto en el interior como en el exterior.

Identificaron a dos sospechosos

A raíz de ambos robos, la policía se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso que trabajaran en los lugares efectivos de la División Policía Científica y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Tras realizar pericias y diferentes tareas de campo, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores. De acuerdo con la información policial, se trataría de dos hombres mayores de edad que cuentan con antecedentes por delitos de características similares.