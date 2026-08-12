“Tan cerca y a la vez tan lejos”: papá de nena hallada en Venezuela pide que agilicen su regreso

El padre de la niña santafesina de 5 años que fue localizada en Venezuela tras más de tres años sin contacto reclamó que se agilicen los trámites para concretar su regreso a Argentina. Nicolás Altamirano aseguró que la espera se volvió angustiante y pidió la intervención urgente de Cancillería para avanzar con el procedimiento de restitución internacional.

“Parece tan cerca y a la vez tan lejos. Uno trata de estar tranquilo, pero es imposible cuando el Estado no trabaja como realmente tiene que ser”, expresó Altamirano al referirse a la demora.

La niña fue localizada en Barinas, Venezuela, junto a su madre, luego de una investigación de la Justicia Federal y de la cooperación internacional articulada a través de INTERPOL. Según la hipótesis que se investiga, habría sido trasladada fuera de Argentina sin autorización paterna.

“Que vuelvan a traer a mi hija”

Altamirano contó a Aire de Santa Fe que su familia sabía desde hacía más de un mes y medio que la pequeña había sido ubicada en Venezuela, aunque inicialmente mantuvieron reserva para permitir el avance de las gestiones oficiales.

Ante la demora, explicó, decidieron junto con la Fiscalía Federal hacer pública nuevamente la situación. “Yo estoy muy agradecido con la Fiscalía Federal por el trabajo gigante que hicieron”, destacó.

Sin embargo, dirigió su reclamo hacia las autoridades encargadas del procedimiento internacional: “Le pido, por favor, que agilicen los trámites, que vuelvan a traer a mi hija”.

El padre manifestó además incertidumbre respecto de las condiciones actuales de la pequeña. “No sabemos si realmente está monitoreada mi hija, si ella sigue estando en el mismo lugar porque Cancillería se está tomando todo su tiempo”, sostuvo.

Piden agilizar el regreso de la niña hallada en Venezuela.-

Cuestionamientos por las primeras denuncias

Altamirano también volvió a cuestionar la actuación de los organismos provinciales durante la etapa previa a la desaparición de su hija. Según afirmó, había presentado fotografías, audios, testigos y otros elementos para advertir sobre la situación.

“Para el fiscal era un simple impedimento de contacto cuando ya había miles de pruebas”, cuestionó en referencia a las actuaciones iniciales.

También aseguró que había advertido sobre la posibilidad de que la madre sacara a la niña del país. “Yo sabía que a mi hija se la iban a llevar”, afirmó.

“Yo no me presenté sin nada. Me presenté con pruebas, con fotos, con audio, con testigo. Nadie me escuchó”, agregó el padre, quien consideró que una actuación diferente podría haber evitado que la pequeña permaneciera durante años fuera del país.

Investigan cómo salió del país

Otro de los puntos que Altamirano pidió esclarecer es de qué manera su hija pudo atravesar diferentes fronteras hasta llegar a Venezuela.

De acuerdo con su relato, la madre habría contado públicamente que recorrió Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia antes de instalarse en territorio venezolano.

“Nunca firmé un papel de autorización de nada”, aseguró el hombre. Por ese motivo, reclamó que se investigue cómo se concretó el traslado internacional y si otras personas intervinieron.

Altamirano agradeció especialmente el trabajo desarrollado por la fiscal coadyuvante Natalia Palacín y el fiscal coadyuvante Juan Claudio Aguirre, integrantes del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Nicolás Altamirano (foto Elonce)

Cómo encontraron a la niña en Venezuela

La localización de la pequeña había sido informada oficialmente a fines de julio. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el padre el 25 de agosto de 2023 ante la Comisaría 1ª de Santa Fe.

Tras la declaración de incompetencia de la Justicia provincial, las actuaciones fueron remitidas al fuero federal y quedaron radicadas en la Unidad Fiscal Santa Fe el 3 de septiembre de 2024.

La hipótesis actualmente bajo investigación sostiene que la madre habría sustraído, retenido y ocultado a su hija, manteniéndola alejada del contacto con el padre y trasladándola fuera de Argentina sin su autorización, al menos desde el 23 de agosto de 2023.

Los hechos podrían encuadrar, en principio, en el delito contemplado por el artículo 146 del Código Penal.

Un dato permitió establecer el paradero

El avance decisivo en la búsqueda ocurrió después de que una persona, cuya identidad se mantuvo bajo reserva, aportara información concreta sobre dónde se encontraban la niña y su madre.

Los datos fueron canalizados mediante INTERPOL y se activaron mecanismos de cooperación entre la Oficina Central Nacional Buenos Aires y su par de Caracas.

Las verificaciones permitieron corroborar un domicilio en Barinas y finalmente localizar allí a la niña junto a su madre.

A partir del hallazgo intervinieron la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y representantes de organismos locales de protección.

La restitución y la investigación avanzan en paralelo

Según la evidencia incorporada al expediente, la pequeña se encontraría en una situación de vulnerabilidad. Para los investigadores, esa circunstancia reforzó la necesidad de acelerar las medidas destinadas a garantizar su restitución.

La Unidad Fiscal Santa Fe también solicitó a INTERPOL una Notificación Azul respecto de la madre. La medida busca establecer si continúa residiendo con su hija en el domicilio detectado, determinar si utiliza otras identidades o documentos y obtener información útil para la causa penal.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal trabaja junto con Cancillería en el procedimiento de restitución internacional iniciado a partir del pedido realizado por el abogado del padre.

De esa manera, avanzan simultáneamente la investigación penal federal y las actuaciones internacionales destinadas a conseguir que la niña pueda regresar a Argentina.

Mientras esos procedimientos continúan, Altamirano mantiene un reclamo central después de más de tres años de búsqueda: que la localización de su hija pueda transformarse cuanto antes en su regreso.