La CGT marchará al Ministerio de Economía por el endeudamiento de los trabajadores

La central obrera convocó a una movilización para el 20 de agosto. Advirtió que 5,3 millones de personas tienen dificultades para pagar deudas, muchas contraídas para cubrir gastos esenciales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que marchará el jueves 20 de agosto hacia la sede del Ministerio de Economía para exigir respuestas ante el drama del sobreendeudamiento que atraviesan cientos de miles de trabajadores y familias argentinas.
La decisión se tomó en el marco de una reunión de la mesa de conducción de la central obrera, que tuvo lugar en la histórica sede de Azopardo 802.
Los representantes de la CGT revisaron exhaustivamente los informes elaborados por la Secretaría de Defensa del Consumidor, liderada por Pablo Flores, integrante del gremio de trabajadores de la ex AFIP, AEFIP.
La movilización busca poner de relieve la pandemia del endeudamiento entre las familias trabajadoras, en un contexto donde millones enfrentan dificultades para cumplir con sus gastos y compromisos financieros.
Según los datos presentados por la central, aproximadamente 5,3 millones de personas tienen problemas para pagar sus deudas, las cuales, en gran medida, han sido contraídas para cubrir gastos esenciales, como la alimentación.
La marcha hacia el Ministerio de Economía es parte del nuevo esquema de protestas que el Consejo Directivo de la CGT ha implementado para atender diversas problemáticas que afectan a los trabajadores.
Esta resolución fue adoptada en la misma reunión que se llevó a cabo en Azopardo, en la que participaron los principales líderes de la central, incluyendo a sus tres secretarios generales: Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.
La movilización del 20 de agosto se enmarca en una serie de recientes protestas que la CGT ha apoyado, entre las que se destacan la manifestación contra la Ley de Extranjerización de Tierras y la histórica movilización del 7 de agosto en defensa de la Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
Tras la marcha por el endeudamiento, la CGT tiene planes de continuar su agenda de acciones en diferentes ámbitos.
Existe la posibilidad de realizar una protesta coincidiendo con la deliberación del Consejo del Salario Mínimo, aunque aún no se ha definido una fecha específica.
Además, participará en la Semana Social de la Iglesia y está organizando una movilización para el Día de la Industria, programada para el 2 de septiembre.
Asimismo, la CGT se alista para acompañar la visita del Papa León XIV a Argentina en noviembre, convocando a una misa en Luján y buscando una audiencia privada con el pontífice.