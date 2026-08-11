Guillermo Michel cuestionó el modelo económico y anticipó el escenario electoral de 2027

REDACCIÓN ELONCE
Guillermo Michel analizó el modelo económico y social del Gobierno nacional. En diálogo con Elonce, cuestionó el impacto sobre salarios, industria y empleo. Además, proyectó el escenario de 2027, la unidad del PJ y los posibles candidatos.
El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó el modelo económico y social del Gobierno nacional y sostuvo que sus consecuencias excedían la discusión sobre inflación, dólar y equilibrio macroeconómico. En diálogo con el programa "Plaza Mansilla" que se emite por ELONCE Radio y Stream FM 98.7, planteó que el deterioro del poder adquisitivo, las dificultades industriales, la apertura de importaciones y el endeudamiento familiar configuraban un cambio más profundo. Desde ese diagnóstico avanzó sobre el terreno electoral y aseguró: “Estoy convencido de que el peronismo gana las elecciones el año que viene”.
Michel participó de la entrevista mientras viajaba en automóvil rumbo a una reunión con dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Frente a la discusión acerca de si el Gobierno podría llegar fortalecido o debilitado a las elecciones de 2027, evitó inicialmente reducir el escenario a variables macroeconómicas y propuso mirar qué estaba ocurriendo en la vida cotidiana de trabajadores, jubilados, comerciantes y sectores productivos.
“Yo creo que es simplificar la discusión hablar del programa económico en esa línea. Yo lo que creo que hay que plantear es lo que está llevando adelante Milei, que es imponiendo un modelo social. Está imponiendo de manera acelerada un cambio de modelo social y ese modelo social tiene varios pilares”, sostuvo Michel.
El poder adquisitivo como primer eje de su crítica
Para el legislador, uno de esos pilares estaba relacionado con la evolución de los ingresos frente a los gastos cotidianos. Su análisis puso el foco no solamente en el índice general de precios, sino en aquellos compromisos mensuales que las familias difícilmente pueden evitar.
“Uno es, de alguna forma, quitarle poder adquisitivo a todo lo que tiene que ver con el salario y la clase media, algo que están haciendo de manera muy acelerada con un elemento muy sencillo: que todos los gastos fijos suban por encima de la inflación”, afirmó.
Michel enumeró en ese punto tarifas, combustibles, alquileres y servicios vinculados con la salud y la educación. “Los gastos fijos, la luz, el gas, la nafta, el alquiler, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, son gastos que subieron muy por encima de la inflación y eso le quita poder adquisitivo al trabajador y al jubilado”, expresó.
Industria y empleo, en el centro del diagnóstico
La segunda dimensión señalada por el diputado fue la situación de la actividad industrial. En su argumentación utilizó casos entrerrianos para graficar el impacto que, según consideró, estaba teniendo la política económica sobre determinadas empresas y sus trabajadores.
“La otra pata de ese modelo social que quieren imponer es la destrucción de la industria. La destrucción de la industria la estamos viendo en nuestra provincia”, afirmó. En ese marco mencionó la situación de Granja Tres Arroyos y de la firma vinculada a baterías en Gualeguaychú, donde señaló que se habían producido despidos.
El legislador relacionó esa situación con la política de apertura comercial y sostuvo que las importaciones estaban siendo utilizadas como herramienta para contener los precios internos. Para explicarlo eligió un producto especialmente vinculado con la economía regional entrerriana: los cítricos.
La discusión por las importaciones
“¿Por qué Argentina, por ejemplo, está importando naranjas de Egipto? ¿No tenemos naranja nosotros en Concordia? No tenemos naranja”, planteó Michel de manera retórica. Según explicó, la posibilidad de comprar productos en el exterior colocaba una referencia sobre el precio que podían recibir los productores argentinos.
“Lo que pasa es que el Gobierno, habilitando la importación, le pone un techo al precio”, sostuvo. Y ejemplificó la lógica que, según su interpretación, se trasladaba a las negociaciones comerciales: si un supermercado podía adquirir determinado producto en el exterior a cierto valor, ese precio terminaba condicionando cuánto estaba dispuesto a pagar por la producción nacional.
Para Michel, esa estrategia podía colaborar con la moderación de algunos precios, pero tenía consecuencias sobre sectores productivos locales. Su planteo fue que la estabilización no debía analizarse separadamente del nivel de actividad, la capacidad industrial y la generación de puestos de trabajo.
Los sectores que generan dólares y los que generan empleo
El diputado también trazó una distinción entre las actividades capaces de generar divisas y aquellas con mayor capacidad de absorber mano de obra. En esa comparación mencionó minería, petróleo, gas y agroindustria como sectores fundamentales para obtener dólares, aunque señaló que tenían menor incidencia relativa en la creación de empleo.
“Son sectores muy importantes para la generación de dólares, pero que no generan puestos de trabajo”, manifestó. En contraposición, ubicó a la construcción, la industria y el comercio entre las actividades que, por su estructura, podían emplear a una proporción considerable de trabajadores.
“La mitad de los puestos de trabajo que se genera en la Argentina, cinco de cada diez, los generan la construcción, la industria y todo lo que tiene que ver con el comercio. Y esos sectores están destruidos”, afirmó Michel. Incluso utilizó como referencia la situación comercial de Paraná y mencionó la peatonal como una imagen visible de las dificultades que advertía.
Michel habló de una transformación del modelo social
A partir de esos elementos, el diputado sostuvo que el Gobierno había optado deliberadamente por una transformación económica y social. En uno de los pasajes más duros de la entrevista utilizó el concepto de “peruanizar” o “latinoamericanizar” la economía argentina para describir el proceso que, a su entender, estaba ocurriendo.
“El Gobierno decidió aplicar de manera acelerada un cambio de modelo social. Decidió peruanizar, latinoamericanizar la economía argentina”, señaló. Luego insistió en que el salario, las importaciones y la estructura productiva estaban funcionando como diferentes herramientas de estabilización.
“Utiliza como ancla el salario, el salario no le gana a la inflación; utiliza como ancla para los precios la apertura indiscriminada de importaciones”, expresó. Se trató de una caracterización política y económica realizada por Michel sobre las medidas nacionales y sus consecuencias.
Precarización y endeudamiento familiar
Otro de los fenómenos que incorporó al análisis fue la transformación del mercado laboral. Según consideró, el debilitamiento de sectores tradicionales de empleo estaba acompañado por un incremento de modalidades de trabajo vinculadas con plataformas digitales.
“Ves cada vez más mano de obra desocupada que está dispuesta a trabajar por poca plata. Vemos cada vez más, de alguna forma, precarización del trabajo con lo que tiene que ver con los Uber, Rappi, con todo lo que tiene que ver con las aplicaciones”, afirmó.
A ese escenario sumó un factor que consideró central para comprender la situación económica de los hogares. “A eso se le suma un cuarto combo que está haciendo desastre en la economía hoy, que ya no es solo un problema microeconómico, sino macroeconómico, que es el problema del sobreendeudamiento de las familias argentinas”, sostuvo.
La estabilidad macroeconómica y la mirada hacia 2027
Durante la entrevista, Michel fue consultado sobre un punto que tensionó su diagnóstico: pese a los cuestionamientos señalados, el Gobierno había logrado sostener determinadas variables macroeconómicas y había obtenido respaldo electoral en los comicios anteriores. La pregunta apuntó entonces a establecer si esas condiciones podían mantenerse hasta 2027.
El diputado reconoció que el comportamiento electoral debía ser analizado también a partir de las expectativas y emociones que atravesaban a los votantes en los días previos a una elección. Desde esa perspectiva interpretó el respaldo que había obtenido el oficialismo.
“Yo creo que la emoción de la gente a la hora de votar en octubre del año pasado fue una emoción que nosotros la habíamos reflejado en la calle en los últimos días de la campaña: ‘Che, yo estoy arriba del barco. Si este barco se hunde, yo me hundo también’”, explicó.
“El peronismo gana las elecciones”
Michel vinculó aquella conducta electoral con el temor a una crisis cambiaria y económica. “Yo no quiero que el lunes se vaya todo a una devaluación, una corrida, que el dólar se dispare”, reconstruyó al describir lo que, según su interpretación, pesó sobre parte del electorado.
A partir de allí formuló una de las definiciones políticas centrales de la entrevista. “Yo estoy convencido de que el peronismo gana las elecciones el año que viene. Las nacionales, el peronismo las gana el año que viene. De eso no tengo ninguna duda”, aseguró.
Incluso avanzó sobre una eventual segunda vuelta presidencial. “El peronismo va a ganar, yo creo que en el balotaje”, pronosticó. Michel consideró que el oficialismo buscaría suspender las PASO y favorecer una fragmentación opositora, aunque afirmó que, si el programa económico continuaba sin modificaciones, Javier Milei no conseguiría un nuevo mandato.
Su pronóstico sobre una eventual reelección de Milei
“Con este programa económico, con esta situación económica que va a seguir porque el Gobierno es dogmático en la aplicación de este programa, Milei no tiene ninguna chance de reelegir”, afirmó Michel. La expresión constituyó una proyección electoral propia del diputado y no una constatación sobre el resultado futuro de los comicios.
El legislador sostuvo, además, que un eventual cambio de gobierno recibiría una situación compleja. Entre los principales desafíos mencionó el estado de la infraestructura y el atraso que, según su diagnóstico, acumulaban los ingresos de trabajadores y jubilados.
“La Argentina que va a quedar es una Argentina destruida, con un fuerte pasivo en todo lo que tiene que ver con infraestructura, en obra de infraestructura, un fuerte pasivo social con todo lo que tiene que ver con el atraso del poder adquisitivo del trabajador, del salario, de los jubilados”, expresó.
Entre Ríos y las críticas a Frigerio
Cuando la conversación se trasladó a Entre Ríos, Michel endureció su discurso. El diputado cuestionó directamente la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y sostuvo que el escenario provincial podía reproducir el desgaste que proyectaba para el Gobierno nacional.
“A Frigerio se le cayó la careta. Frigerio es un buen producto de marketing, tiene un muy buen equipo de trabajo a nivel de marketing, pero la gestión de Frigerio es la peor gobernación de la vuelta de la democracia hasta hoy en la provincia”, lanzó.
Como fundamentos de su crítica mencionó la situación de la obra social provincial y el vínculo con los docentes. “Lo muestra la situación de OSER, la muestra la situación de los docentes. Los docentes lo acompañaron en su mayoría a Frigerio la elección anterior y hoy usted no encuentra un solo docente que esté conforme con la situación de la provincia”, sostuvo.
La presencia del gobernador en la provincia
Michel también cuestionó la dinámica de gestión del mandatario entrerriano y aseguró que permanecía poco tiempo en territorio provincial. Se trató de otra de las críticas políticas más fuertes expresadas durante la entrevista. “El gobernador tiene otro problema: no conoce la provincia, no está nunca en la provincia”, afirmó.
Y añadió: “No siente estar en la provincia, no tiene ganas de estar en la provincia. Entonces. se dificulta mucho llevar adelante una gestión de gobierno eficiente”.
Para explicar por qué consideraba que podía producirse un cambio electoral, Michel recordó la elección bonaerense de 2019 y el contraste entre las expectativas previas sobre María Eugenia Vidal y el resultado que finalmente obtuvo Axel Kicillof. Utilizó aquel antecedente para sostener que las evaluaciones electorales podían modificarse cuando se acumulaba malestar social.
“La gente cuando se harta, cambia”
“En 2019 todos los analistas económicos, políticos, mediáticos decían: ‘Vidal es la nueva estrella de la política y va a ganar la provincia de Buenos Aires’. Terminó perdiendo el 2019 por casi 20 puntos la provincia de Buenos Aires”, recordó.
Desde allí trazó una comparación con el presente. “La gente cuando se harta, cuando no le dan respuesta, cuando le mienten, a pesar de los errores que cometimos nosotros en el gobierno anterior, se cansa y tiene un cambio”, manifestó.
Michel consideró que el principal problema que podía incidir en el comportamiento electoral era la economía doméstica. Según afirmó, había familias que llegaban a mitad de mes con dificultades para afrontar los gastos restantes y ese fenómeno podía convertirse en demanda política de alternancia.
La relación entre Frigerio y La Libertad Avanza
El diputado fue más allá y anticipó cómo imaginaba el armado oficialista para 2027 en Entre Ríos. Según su lectura, Frigerio terminaría integrándose electoralmente con La Libertad Avanza. “Yo creo que Frigerio ya se convirtió en un empleado de Milei en la provincia. Va a ser un candidato de La Libertad Avanza”, aseguró Michel. También pronosticó que esa decisión podría generar tensiones con el radicalismo que integra el espacio oficialista provincial.
El diputado afirmó que las mediciones que conocía ubicaban a La Libertad Avanza y al peronismo como los dos espacios principales, mientras la fuerza provincial del gobernador aparecía detrás. Esa apreciación fue presentada por Michel sin precisar durante la entrevista encuestadoras, fichas técnicas o estudios concretos que permitieran contrastarla.
El objetivo de un peronismo unido
En ese contexto, Michel sostuvo que el justicialismo debía evitar la dispersión y construir una alternativa común. Su mensaje se dirigió especialmente hacia la dirigencia partidaria, a la que pidió no adelantar innecesariamente la disputa por candidaturas.
“Creo que el peronismo va a llegar unido, va a llegar con una muy buena propuesta electoral. Tenemos que ser inteligentes”, afirmó. Luego apeló a una metáfora para explicar los tiempos que, a su criterio, debía respetar el proceso.
“Yo veo muchos dirigentes con mucha ansiedad pensando que esto es una carrera de velocidad y en realidad es una maratón, que hay que acelerar la última milla, pero que todo en la etapa previa requiere de mucha paciencia, de administrar las ansiedades”, expresó.
Los nombres que aparecen para la Gobernación
Michel se mostró optimista respecto de las posibilidades del PJ para recuperar municipios y disputar el gobierno entrerriano. En la conversación aparecieron nombres que ya circulaban dentro del justicialismo como posibles postulantes para 2027.
Entre ellos fueron mencionados José Eduardo Lauritto y Juan José Bahillo. Michel destacó a ambos como dirigentes con características que podían contribuir a una propuesta provincial competitiva. “Yo los veo a ellos como dos muy buenos candidatos, con un perfil moderado, que son muy buenos para la provincia”, manifestó.
También consideró positivo que otros dirigentes e intendentes interesados en construir una alternativa participaran de la discusión. Para Michel, una competencia amplia no necesariamente debía traducirse en ruptura, siempre que pudiera administrarse dentro de reglas acordadas.
La discusión interna y el vínculo con Kicillof
Al abordar los posicionamientos nacionales del peronismo, Michel advirtió sobre el riesgo de trasladar automáticamente las disputas bonaerenses al escenario entrerriano.
“La intención esta de exportar la interna del conurbano bonaerense o del kirchnerismo al resto de las provincias creo que es un error”, señaló. No obstante, aclaró que esa diferencia no impedía reconocer a dirigentes que quisieran presentarse y construir políticamente dentro del PJ.
El diputado planteó que el desafío consistía en compatibilizar las diferentes expresiones partidarias sin convertir anticipadamente el camino hacia 2027 en una sucesión de enfrentamientos. En esa lógica volvió a reclamar paciencia y acuerdos.
¿Qué pasará si se eliminan las PASO?
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con una eventual suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Michel dio por descontado que el oficialismo provincial contaría con los votos legislativos necesarios para avanzar en esa dirección.
Al referirse a cómo debería actuar el PJ ante un escenario sin PASO, estableció una prioridad: “Primero con diálogo, hablando. Somos todos dirigentes que queremos lo mejor para el peronismo, para la provincia. Primero hay que agotar la instancia del diálogo”.
Si ese mecanismo no alcanzara para definir candidaturas, consideró legítimo acudir a elecciones internas. “Si no se puede con esa instancia, hay que recurrir a lo que es el proceso de internas. Tiene que ser transparente”, remarcó.
Una interna con reglas y financiamiento
Michel explicó que cada sector debería garantizar los recursos necesarios para cumplir las exigencias de un eventual proceso electoral partidario y asegurar mecanismos de control sobre la votación.
Para el diputado, el objetivo central debía ser impedir que las diferencias internas proyectaran una imagen de fractura ante la sociedad.
Por eso insistió en que cualquier competencia debía realizarse dentro de un esquema ordenado. “Manteniendo la templanza, administrando las ansiedades y sabiendo que esto es largo y, sobre todo, mostrando madurez para llevarle una propuesta a todos los entrerrianos”, resumió.
Los tres sectores que Michel observa en el peronismo nacional
La misma discusión apareció cuando fue consultado sobre la organización nacional del justicialismo. Michel identificó tres grandes espacios que, según su análisis, convivían dentro del movimiento. “Yo creo que hoy hay tres espacios dentro del peronismo bien definidos. Está el sector de Axel, está el sector de Cristina, el sector más kirchnerista, y está el espacio nuestro, el peronismo federal, junto con los gobernadores, con otros dirigentes”, explicó.
Ante una eventual suspensión de las PASO nacionales, sostuvo que también sería necesario buscar mecanismos alternativos. Recordó que el peronismo había utilizado distintas herramientas a lo largo de su historia para resolver candidaturas y citó como ejemplo la elección presidencial de 2003.
El antecedente electoral de 2003
“En el 2003 el peronismo encontró otra variante, que fue que el PJ validó tres listas dentro con el sello del peronismo. Estaba la de Néstor, estaba la de Rodríguez Saá y la de Menem”, recordó Michel.
Su referencia apuntó a demostrar que, según su visión, la ausencia de primarias legales no implicaba necesariamente que las candidaturas debieran surgir exclusivamente de acuerdos entre dirigentes. El desafío, señaló, era encontrar un procedimiento que otorgara legitimidad y preservara la unidad posterior.
La discusión sobre las reglas electorales quedó así vinculada con un problema más amplio: cómo ordenar la oferta política peronista tanto en Entre Ríos como a nivel nacional sin transformar las diferencias internas en una fragmentación definitiva.
Michel y su lugar en 2027
Hacia el final de la entrevista apareció inevitablemente la pregunta sobre su futuro personal. Consultado sobre qué lugar imaginaba para Guillermo Michel en 2027, el diputado evitó lanzar una candidatura propia y colocó a los intendentes en una posición privilegiada para disputar la Gobernación.
“Yo ya dije que estoy convencido de que no podemos cometer el mismo error de Frigerio, de la pésima gestión que tiene, y para eso lo que se requiere es alguien que gestione con un acabado conocimiento territorial”, sostuvo.
A continuación fue todavía más explícito: “Hoy yo creo que los intendentes están en mejores condiciones que yo para llevar adelante esa tarea. Así que voy a acompañar”. Michel recordó que en anteriores procesos electorales había resignado lugares en listas con el objetivo de facilitar acuerdos internos.
“Esto no es para ansiosos”
El diputado sostuvo que no tenía apuro por ocupar una candidatura provincial y apeló nuevamente a la idea que atravesó toda su lectura política: esperar los tiempos de la construcción electoral. “Yo estoy trabajando acá, no tengo ansiedad, tengo 48 años, tengo más de la mitad de la vida por delante, así que esperaré mi posibilidad de nuevo de protagonizar políticamente”, expresó.
Y cerró con una definición que sintetizó su mensaje hacia la interna justicialista: “Lo que sí estoy seguro es que esto no es para ansiosos. Esto hay que tener paciencia, templanza y acompañar el proceso y, sobre todo, saber que se ordena no por la oferta, sino por la demanda”.
El diagnóstico económico y la estrategia electoral quedaron, de esa manera, enlazados en el razonamiento de Michel. Para el diputado, el deterioro que observaba en salarios, empleo, industria y economía familiar terminaría condicionando las decisiones de los votantes en 2027.
Y frente a ese escenario consideró que el desafío del peronismo sería transformar el descontento que advierte en una propuesta electoral unificada, con candidatos de conocimiento territorial y mecanismos internos capaces de resolver las diferencias sin fracturar al espacio.