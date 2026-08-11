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Sociedad Elección y proyectos de vida

Orientación vocacional: cómo elegir una carrera y afrontar las dudas sobre el futuro

La psicóloga Paola Caraballo explicó por qué esta etapa del año concentra más consultas y destacó que elegir una carrera requiere autoconocimiento, información y reflexión. Además, aclaró que la orientación vocacional no está destinada únicamente a adolescentes.

11 de Agosto de 2026
Orientación vocacional: cómo elegir una carrera y afrontar las dudas.
Orientación vocacional: cómo elegir una carrera y afrontar las dudas. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La psicóloga Paola Caraballo explicó por qué esta etapa del año concentra más consultas y destacó que elegir una carrera requiere autoconocimiento, información y reflexión. Además, aclaró que la orientación vocacional no está destinada únicamente a adolescentes.

La orientación vocacional es un proceso de acompañamiento destinado a personas que atraviesan una instancia de elección vinculada con sus estudios, trabajo o proyecto de vida. La psicóloga Paola Caraballo explicó a Elonce cuáles son las principales inquietudes que aparecen al momento de definir un camino y por qué las consultas aumentan durante la segunda mitad del año.

 

Caraballo indicó que después de las vacaciones de invierno suele incrementarse la demanda, especialmente entre estudiantes que están terminando el secundario. "Hay una dimensión del tiempo que empieza a acercarse hacia el final del año escolar", sostuvo.

 

 

 

Autoconocimiento e información para tomar una decisión

 

El proceso comienza con una instancia que Caraballo consideró fundamental: el autoconocimiento. Esto implica preguntarse qué actividades generan interés, cuáles no, qué experiencias previas tuvieron y cómo se tomaron decisiones anteriormente. Luego se avanza hacia la búsqueda y selección de información sobre carreras, profesiones u ocupaciones.

 

"Hay muchísima información; lo importante es acompañar a comprenderla, ordenarla y seleccionarla", afirmó. El proceso también puede incluir acercamientos a ámbitos laborales y conversaciones con personas que ejercen las profesiones consideradas.

 

 

La orientación vocacional no tiene edad

 

Caraballo remarcó que es un mito considerar que la orientación vocacional está dirigida exclusivamente a adolescentes. "Puede acompañar a lo largo de toda la vida", aseguró.

 

La profesional señaló que durante la adultez también pueden surgir necesidades de reorientación laboral o profesional debido a nuevos intereses, cambios familiares o circunstancias personales.

 

 

"Siempre es volver a preguntarse qué quiero hacer y cómo lo quiero lograr", resumió Caraballo sobre un proceso que busca construir un proyecto que contemple no solamente el trabajo o los estudios, sino también los distintos aspectos de la vida.

Orientación vocacional: una herramienta para tomar decisiones de vida

Temas:

Carrera Estudiantes orientación vocacional acompañamiento
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