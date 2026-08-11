Quitaron el carnet de conducir a viceintendente cordobés por acumular infracciones de tránsito

El viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, perdió temporalmente su carnet de conducir tras quedarse sin puntos por acumular infracciones de tránsito y permaneció 60 días inhabilitado. El propio funcionario confirmó lo ocurrido, aseguró que pagó las multas y reconoció que, por su responsabilidad pública, “no dio el ejemplo”.

La sanción había sido aplicada luego de distintas actuaciones de la Policía Caminera en rutas provinciales. Pretto acumuló descuentos en el sistema de scoring hasta llegar a cero puntos, situación que derivó en la suspensión de su habilitación, publicó La Voz.

“Efectivamente, estuve suspendido para conducir por un período de 60 días, como consecuencia del descuento de puntos derivado de infracciones de tránsito constatadas en rutas provinciales por la Policía Caminera”, confirmó.

Dos multas por exceso de velocidad en un día

El funcionario contó posteriormente que ya acumulaba antecedentes por circular con las luces apagadas cuando cometió las infracciones que terminaron por dejarlo sin puntos. “Fue así, tuve un mal día”, resumió.

El episodio ocurrió mientras viajaba hacia una exposición de autos antiguos con un tráiler. Según relató, fue detenido por la Policía Caminera en Laguna Larga cuando circulaba a unos 110 kilómetros por hora.

“Venía a 110 kilómetros”, reconoció. Explicó que, por circular con un tráiler, debía respetar una velocidad máxima inferior. “La velocidad máxima es 80 y la tolerancia son 10 kilómetros, o sea, podría ir hasta 90”, señaló.

Sin embargo, esa no fue la única infracción de aquella jornada. Horas más tarde volvió a ser detenido por exceso de velocidad. “Ahí iba a más de 110, creo que iba a 130, no recuerdo exactamente”, admitió.

Las dos multas fueron labradas durante el mismo día y, según precisó, cada una alcanzó los 318.000 pesos. “Fue el día más caro de mi vida”, bromeó al recordar el episodio.

Javier Pretto, viceintendente de Córdoba (foto La Voz)

“Me quedé sin puntos”

Pretto indicó que pagó ambas multas al lunes siguiente. Posteriormente se hizo efectivo el descuento correspondiente en el sistema de scoring y agotó el puntaje disponible de su licencia.

“Me quedé sin puntos. Corresponde, en ese caso, suspender la habilitación”, explicó.

El viceintendente precisó que la inhabilitación se extendió durante 60 días y terminó el pasado 27 de julio. De esta manera, corrigió una primera versión que indicaba que había permanecido solamente 30 días sin poder conducir.

“La sanción fue cumplida en su totalidad y finalizó el pasado 27 de julio. Asimismo, las multas correspondientes a esas infracciones fueron oportunamente canceladas”, aseguró.

Tras cumplir el período establecido, Pretto recuperó su habilitación para manejar y volvió a contar con los 20 puntos previstos en el sistema.

“Debería dar el ejemplo”

El viceintendente remarcó que su cargo público no incidió en el procedimiento y aseguró que no solicitó ni recibió ningún beneficio especial. “Durante todo el proceso, cumplí con las disposiciones y las sanciones establecidas por la autoridad competente, sin haber tenido ninguna prerrogativa ni trato diferencial por la función que desempeño”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Se trató de un procedimiento administrativo de tránsito que cumplí como cualquier otro ciudadano”.

Pretto también reconoció públicamente que la situación le provocó vergüenza debido a la responsabilidad que implica ocupar un cargo público. “La verdad que te da vergüenza porque vas a decir: ‘Soy un funcionario, soy el primero que tengo que cumplir la ley’”, manifestó.

Luego profundizó su autocrítica: “Debería dar el ejemplo. La verdad que no di el ejemplo en esa oportunidad. Lo reconozco”.

Recuperó su licencia después de 60 días

Pretto sostuvo que la igualdad ante las normas debe aplicarse independientemente de la función que ocupe una persona. “Por más que sea funcionario, tiene que estar la igualdad ante la ley”, expresó.

Una vez cumplidos los dos meses de suspensión y abonadas las sanciones económicas, el viceintendente volvió a quedar habilitado para conducir. “Lo primero que uno tiene que hacer, si comete un error, es reconocerlo y luego enmendarlo”, concluyó Pretto al referirse al episodio.