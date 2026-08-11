Invertirán $369 millones para renovar la escuela Provincia de Santa Fe en Paraná

El Gobierno de Entre Ríos proyecta invertir 369 millones de pesos en la recuperación de la escuela Provincia de Santa Fe, ubicada en la ciudad de Paraná. Los trabajos buscan mejorar la seguridad y el funcionamiento del edificio al que concurren más de 380 estudiantes.

La institución funciona en Cura Álvarez 774 y cuenta con más de un siglo de historia. El paso del tiempo y diferentes problemas de humedad y desagüe provocaron deterioros en sectores utilizados diariamente por la comunidad educativa.

Al presentar la intervención, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que el proyecto permitirá “poner en condiciones sectores del establecimiento que hoy presentan un importante deterioro producto del paso del tiempo”.

Qué trabajos se realizarán

Uno de los principales problemas se encuentra en el sistema de desagües pluviales. Las filtraciones ocasionaron deformaciones en el ingreso y la vereda, por lo que se realizarán trabajos de recalce estructural y renovación de pisos.

La obra en la escuela Provincia de Santa Fe también comprende la reparación de los sanitarios de la planta alta, el recambio de aberturas y mejoras en la instalación eléctrica. Además, se intervendrán fisuras, rajaduras y cielorrasos.

En las cubiertas se retirará la membrana existente, se corregirán las pendientes y se acondicionarán los desagües. Posteriormente, será colocada una nueva impermeabilización para evitar futuras filtraciones.

Cuándo comenzará el proceso licitatorio

El proyecto incluye además el recambio de rejillas pluviales, intervenciones en el patio y tareas generales de pintura. El plazo previsto para completar los trabajos es de 180 días corridos desde el inicio efectivo de la obra.

La apertura de ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nº 07/26 se realizará el jueves 3 de septiembre, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno.

La venta de pliegos estará disponible hasta el 20 de agosto y las consultas técnicas podrán presentarse hasta el 24 del mismo mes. La información del proceso para intervenir la escuela Provincia de Santa Fe estará disponible en el sitio web del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.