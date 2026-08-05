Invierten $47 millones en obras para el Instituto Superior de Villa Paranacito

El gobierno de Entre Ríos ejecuta obras de infraestructura en el Instituto Superior de Formación Docente Continua de Villa Paranacito. La intervención demandará una inversión provincial de 47 millones de pesos y beneficiará a 189 estudiantes y más de 50 docentes.

Los trabajos se desarrollan en el establecimiento ubicado sobre avenida Entre Ríos 222, en el departamento Islas del Ibicuy. El proyecto contempla la reparación de distintos sectores afectados por la humedad y la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias.

La obra está a cargo del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y cuenta con un plazo de ejecución de 60 días corridos. La superficie intervenida comprende aproximadamente 350 metros cuadrados.

Un establecimiento con 35 años de trayectoria

El Instituto Superior integra el Complejo Educativo de Villa Paranacito y ofrece los profesorados de Educación Primaria y Educación Inicial, además de la Tecnicatura Superior en Enfermería.

Por sus características, el establecimiento representa uno de los principales espacios de formación docente y sanitaria de Islas del Ibicuy. Su matrícula incluye estudiantes de la localidad y de otras comunidades de la zona.

Instituto Superior de Villa Paranacito

El predio también alberga el Museo “Oyé Nden”, donde se conserva patrimonio arqueológico y bioarqueológico relacionado con el delta inferior. En ese sector está previsto el recambio de las cubiertas para evitar filtraciones y preservar los elementos resguardados.

Qué trabajos se realizan en el edificio

La intervención incluye la impermeabilización de losas y muros, la optimización de los desagües pluviales y la recuperación de los espacios interiores afectados por filtraciones y humedad.

En materia eléctrica se incorporarán nuevos circuitos y tableros para mejorar la iluminación y brindar mayor seguridad durante la utilización de equipamiento. También se renovarán cañerías, artefactos y desagües del sistema sanitario.

El proyecto contempla además la adecuación del gabinete de enfermería, utilizado por quienes cursan la tecnicatura y por integrantes de la comunidad educativa.

“Con estas obras se mejoran las condiciones edilicias para que estudiantes y docentes cuenten con espacios más seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje”, expresó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

Los trabajos en el Instituto Superior de Villa Paranacito son ejecutados por la firma Gette José Antonio y continuarán durante los próximos dos meses, de acuerdo con el plazo establecido para la obra.