Buscan al ganador de casi $23 millones del Quini 6 en Paraná

Un apostador que realizó su jugada en una agencia de Paraná ganó $22.785.000 en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y todavía no se presentó a reclamar el premio. La boleta fue confeccionada en la agencia Nº 974, Lingotes, ubicada en calle Pirán dentro de un hipermercado de la capital entrerriana.

Los números favorecidos fueron 00, 01, 09, 22, 27 y 29. En esta modalidad hubo un total de 22 ganadores, quienes obtuvieron $22.785.000 cada uno.

Marcelo Rodríguez Zanin, responsable de la agencia donde se registró la apuesta ganadora, expresó a Elonce su satisfacción por haber vendido el ticket. “La verdad que estamos contentos, ya que estábamos esperando un premio de estas dimensiones. Esperamos que venga el ganador, todavía no se ha presentado”, manifestó.

Misterio por el ganador de casi $23 millones en Paraná

Esperan que el ganador aparezca al renovar su jugada

La identidad del afortunado es todavía una incógnita. Rodríguez consideró probable que se trate de un apostador habitual que aún no haya controlado correctamente los números y señaló que podría descubrir el premio cuando regrese al local.

“Es muy probable que aparezca hoy, porque vienen a jugar, a renovar la jugada y puede que se lleve la sorpresa”, mencionó el agenciero.

Rodríguez contó que no sería la primera vez que un cliente descubre dentro de la agencia que obtuvo un premio importante. “Me ha pasado de gente que no tenía la mínima idea de que había tenido un premio grande. Nosotros pagamos hasta cinco millones y medio; es mucha plata igual. Vos le decís ‘tenés tanta plata’ y la gente no lo puede creer”, relató.

Una agencia con 13 años de trayectoria

El comerciante lleva 13 años al frente del punto de venta y destacó lo que significa para quienes trabajan en el sector poder entregar premios a sus clientes.

“Es una satisfacción muy grande porque trabajamos para eso y la mejor propaganda es que la agencia de premios, se transforme en una agencia de suerte”, sostuvo.

Por su ubicación dentro de un supermercado, la agencia recibe tanto clientes habituales como personas que llegan desde otras localidades y provincias. Rodríguez explicó que mantienen una amplia franja horaria y también atienden los domingos.

“Tenemos muchos clientes fijos por la cantidad de años que hace que estamos y después tenés la gente que pasa del súper; viene gente de todos lados”, señaló.

Qué dicen los apostadores si imaginan ganar

El agenciero también contó que es habitual conversar con los jugadores acerca de qué harían en caso de obtener uno de los grandes pozos que ofrecen los juegos de azar.

Según recordó, buena parte de los clientes menciona a sus familiares cuando imagina el destino de un eventual premio. “La gente siempre piensa en repartirlo entre su familia. Hay distintas finalidades, he escuchado un montón de cosas, pero normalmente la gente dice: ‘Voy a ayudar a este, al otro’”, comentó.

Mientras continúa la expectativa por conocer al ganador de los casi $23 millones, la atención también comenzó a concentrarse en el próximo sorteo especial del Quini 6.

Expectativa por un premio millonario

Rodríguez indicó que existe un fuerte movimiento de apuestas de cara al sorteo por el 38º aniversario del juego, que tendrá un premio especial de tres millones de dólares, libre de impuestos.

“La gente está jugando un montón y creo que se va a acelerar un montón también después de este sorteo. Mucha expectativa y ojalá que salga acá también”, expresó.

El agenciero destacó además los premios registrados recientemente en la región. “Hace poco salió cerca un Quini muy grande (por el premio que salió en Paraná y Viale), así que la verdad que la zona está favorecida. Y Entre Ríos también: han salido un montón de veces, así que tenemos suerte los entrerrianos”, afirmó.

Por el momento, la incógnita continúa siendo quién confeccionó la jugada ganadora del Siempre Sale en la agencia Lingotes. Rodríguez insistió en que no tiene sospechas sobre la identidad del apostador, aunque confía en que se presentará cuando vuelva a renovar su apuesta.

Por ese motivo, quienes hayan realizado una jugada en la agencia Nº 974 deberán revisar sus comprobantes: una de esas boletas contiene los seis números que otorgaron un premio de $22.785.000. Elonce.com