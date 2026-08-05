Paraná refuerza la limpieza de arroyos y desagües como prevención ante El Niño

La limpieza de arroyos en Paraná avanzó en diferentes sectores de la capital entrerriana como parte del plan de drenaje e infraestructura urbana que desarrolla la Municipalidad ante la posibilidad de precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Los trabajos comprendieron la desobstrucción de cauces, alcantarillas y cruces para favorecer el escurrimiento del agua.

Las cuadrillas municipales concentraron actualmente las tareas en el arroyo Las Piedras, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 2 de Abril y Soldado Bordón. Allí se realizó una limpieza integral del cauce.

Durante los trabajos fueron retirados sedimentos, malezas y residuos que se habían acumulado y podían afectar la circulación del agua. El objetivo fue recuperar la capacidad de drenaje y reducir posibles obstrucciones durante episodios de precipitaciones abundantes.

Intervenciones en el arroyo Las Piedras

Como parte del mismo operativo preventivo, también se concretaron trabajos sobre los cruces ubicados en calle 1613 y Pedro Martínez.

Las intervenciones forman parte de un esquema de mantenimiento de la red de arroyos y desagües que busca garantizar el funcionamiento del sistema pluvial de Paraná.

La acumulación de residuos, vegetación y sedimentos puede reducir la capacidad de los cauces y alcantarillas para evacuar rápidamente el agua. Por ese motivo, las tareas se desarrollan especialmente en sectores considerados estratégicos para el drenaje urbano.

Avanza la limpieza de arroyos en Paraná (foto Municipalidad de Paraná)

También trabajaron sobre el arroyo Colorado

En paralelo, días atrás se realizaron intervenciones similares en la cuenca del arroyo Colorado. Las cuadrillas efectuaron tareas de limpieza general en la zona de las calles Don Bosco y Lavalleja.

Desde el Municipio indicaron que la combinación de los diferentes trabajos permitirá mejorar el flujo hídrico y disminuir el riesgo de desbordes o acumulaciones de agua ante lluvias de gran intensidad.

Las acciones preventivas adquirieron especial importancia ante las previsiones relacionadas con El Niño y la posibilidad de que se registren períodos con precipitaciones importantes. El mantenimiento de cauces y desagües constituye una de las herramientas para mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana.

El pedido a los vecinos

En ese contexto, la Municipalidad reiteró el pedido de colaboración de la comunidad para mantener libres de residuos los sistemas de drenaje.

Las autoridades solicitaron especialmente no arrojar basura en la vía pública ni depositar residuos sobre los cauces o márgenes de los arroyos, debido a que esos elementos pueden terminar obstruyendo alcantarillas y sectores de escurrimiento.

También recomendaron evitar el descarte de escombros, restos provenientes de obras, ramas y residuos domiciliarios en las barrancas y cursos de agua. Además de generar obstrucciones, remarcaron que estos materiales no contribuyen a estabilizar los taludes.

Prevención ante precipitaciones intensas

El mantenimiento de la red pluvial se suma a las diferentes acciones preventivas que se desarrollan en Paraná frente a posibles fenómenos meteorológicos de intensidad.

La limpieza periódica permite recuperar la capacidad de los cauces y mantener despejados los puntos de circulación del agua, especialmente en sectores donde la acumulación de residuos puede convertirse en un obstáculo durante una tormenta.

De esta manera, los trabajos continuarán en distintos puntos de la capital provincial con el objetivo de mejorar el drenaje urbano y reducir los riesgos de anegamientos, mientras se insistió en la importancia del acompañamiento de los vecinos para mantener libres de residuos los arroyos, desagües y alcantarillas.