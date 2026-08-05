WhatsApp bloqueó cuentas por error: qué hacer si aparece el aviso y cómo recuperar el acceso

El bloqueo de cuentas de WhatsApp por error afectó a numerosos usuarios en diferentes países, quienes denunciaron que quedaron repentinamente sin acceso al servicio de mensajería. Meta reconoció posteriormente que se produjeron suspensiones equivocadas y aseguró que trabajó para restablecer las cuentas afectadas.

Los primeros reportes se multiplicaron en redes sociales, donde usuarios señalaron que, al intentar ingresar a WhatsApp, encontraron un mensaje que indicaba: “Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Los chats permanecen en este dispositivo”. En otros casos, la aplicación informó que tanto la cuenta como el dispositivo habían quedado bajo revisión.

La situación generó inicialmente dudas sobre los motivos de las suspensiones, debido a que numerosos afectados aseguraron que utilizaban normalmente el servicio y no habían recibido previamente advertencias sobre posibles incumplimientos.

Meta reconoció que los bloqueos fueron un error

Ante la multiplicación de los reclamos, Meta confirmó que algunos de los bloqueos habían sido aplicados equivocadamente por sus sistemas destinados a detectar actividades que incumplen las condiciones de utilización de WhatsApp.

“Siempre estamos trabajando para anticiparnos a quienes intentan abusar de nuestro servicio y bloquear cuentas para ayudar a mantener seguros a los demás usuarios. A veces nos equivocamos”, admitió un portavoz de Meta.

La compañía agregó que, cuando se producen estos errores, intenta corregirlos rápidamente para permitir que los usuarios recuperen sus comunicaciones. La empresa no precisó cuántas cuentas resultaron afectadas ni detalló qué países concentraron los inconvenientes.

Por qué WhatsApp puede bloquear una cuenta

WhatsApp utiliza diferentes mecanismos para identificar comportamientos potencialmente abusivos. Según explica la propia plataforma, una cuenta puede ser suspendida cuando considera que su actividad infringe las condiciones del servicio, especialmente ante posibles situaciones de spam, fraude o acciones que comprometan la seguridad de otros usuarios.

Los sistemas automatizados analizan determinados patrones de comportamiento. Entre ellos puede aparecer, por ejemplo, el envío frecuente de mensajes a números que no están registrados entre los contactos del usuario.

Aunque esas comunicaciones pueden ser legítimas, un volumen elevado de mensajes hacia destinatarios desconocidos podría ser interpretado automáticamente como una conducta vinculada con spam.

Qué hacer si WhatsApp bloqueó la cuenta

Las personas alcanzadas por el bloqueo de cuentas de WhatsApp por error pueden solicitar que la plataforma revise la suspensión. La opción aparece dentro de la propia aplicación cuando se informa la restricción.

Al iniciar ese procedimiento, WhatsApp analiza nuevamente la cuenta y su actividad para determinar si efectivamente existió una infracción. El mensaje mostrado a algunos usuarios indicó que la comprobación podía extenderse durante un plazo de hasta 24 horas.

Durante ese período, los afectados pueden quedar imposibilitados de enviar o recibir mensajes. Sin embargo, el aviso mostrado por WhatsApp señaló que los chats permanecen almacenados en el dispositivo.

Los filtros automáticos quedaron bajo la lupa

La compañía no informó públicamente cuál fue la falla técnica específica que provocó los bloqueos incorrectos. Los reportes apuntaron principalmente al funcionamiento de los mecanismos automatizados utilizados para combatir el spam y otras prácticas abusivas.

También surgieron especulaciones sobre una posible vinculación con cambios recientes implementados en la plataforma, entre ellos la incorporación de nombres de usuario como alternativa para identificar cuentas sin depender exclusivamente del número telefónico. Sin embargo, Meta no confirmó que esa modificación estuviera relacionada con el incidente.

Tras reconocer el inconveniente, la empresa señaló que adoptó medidas para restaurar el acceso de los usuarios afectados y reiteró que trabaja permanentemente para impedir abusos dentro de la aplicación.

Un problema que afectó comunicaciones personales y laborales

El bloqueo repentino generó especial preocupación entre quienes utilizan WhatsApp como herramienta laboral, comercial o profesional. Algunos usuarios señalaron en redes sociales que la imposibilidad de ingresar durante varias horas afectó directamente sus actividades cotidianas.

WhatsApp es utilizado por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, por lo que cualquier inconveniente en sus sistemas de control puede alcanzar rápidamente a una cantidad considerable de cuentas.

El episodio volvió a poner el foco sobre los mecanismos automatizados que emplean las grandes plataformas para combatir comportamientos abusivos y sobre las consecuencias que puede tener una detección incorrecta. En esta oportunidad, Meta reconoció el error y comenzó a devolver el acceso a las cuentas de WhatsApp suspendidas equivocadamente.