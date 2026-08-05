Muerte de adolescente en Corrientes: descartaron la hipótesis de suicidio y detuvieron a un menor

El caso Cecilia Lazcano dio un giro en Corrientes luego de que la investigación judicial avanzara sobre la posibilidad de que la muerte de la adolescente de 16 años estuviera vinculada con un delito y no con un suicidio, como se consideró inicialmente. En ese contexto, la Justicia ordenó allanamientos y fue detenido otro menor de la misma edad.

Los procedimientos se concretaron el sábado 1º de agosto en dos domicilios de la localidad de Alvear, por orden de la jueza de Garantías Sara Marina Durán. Durante los operativos fueron secuestrados diferentes elementos considerados de interés para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La investigación quedó a cargo del fiscal Facundo Cabral y, de acuerdo con la información difundida, los resultados de las actuaciones realizadas hasta el momento llevaron a descartar la primera hipótesis que se había manejado sobre el fallecimiento, publicó El Litoral.

El testimonio del padre de Cecilia

Raúl Lazcano, padre de la adolescente, explicó que la familia comenzó a reconstruir lo sucedido después de la muerte y aseguró que encontraron elementos que los llevaron a poner en duda que su hija hubiera decidido quitarse la vida.

“Empezamos a averiguar con la familia, a ver cómo fue y nos dimos cuenta que todo lo que pasó no fue por sí solo, lo que ella se hizo”, manifestó.

Además, señaló: “Hicimos una búsqueda alrededor de ella y no se vio nunca que ella pueda tomar una decisión como esa”.

Según expresó, la familia mantuvo contacto permanente con los investigadores y decidió aguardar el avance de las actuaciones antes de brindar mayores precisiones.

Allanamientos y un adolescente detenido

Durante los procedimientos realizados en Alvear fue detenido un adolescente de 16 años, identificado por sus iniciales J.S.N.G., cuya eventual responsabilidad deberá determinarse durante la investigación.

En el operativo participó el titular de la Dirección de Delitos Complejos, quien supervisó las tareas desarrolladas y las correspondientes pericias.

Los investigadores secuestraron una netbook, una tablet, un teléfono celular y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Qué se sabe de la autopsia

El padre de Cecilia indicó que mantuvo comunicación con el fiscal Cabral para conocer los avances del expediente. “Tengo que ver cómo sigue la causa” y “vamos a darle lugar al fiscal para que siga con la investigación”, expresó.

Asimismo, aseguró que el representante del Ministerio Público Fiscal le indicó que todavía no podían difundirse detalles de la autopsia médico-forense. De acuerdo con la información proporcionada por la familia, esos resultados fueron relevantes para que la investigación avanzara y se descartara la hipótesis inicial de suicidio.

Cómo ocurrió la muerte de Cecilia Lazcano

El caso comenzó el pasado 16 de julio en Alvear. Según la reconstrucción difundida, Cecilia llegó gravemente herida hasta una vivienda ubicada en cercanías de la antigua estación de ferrocarril y golpeó desesperadamente la puerta para pedir ayuda.

Quienes se encontraban en el lugar observaron que la adolescente presentaba graves lesiones en el cuello y dieron aviso inmediatamente a los servicios de emergencia.

Personal policial y una ambulancia llegaron al lugar y trasladaron a Cecilia hasta el hospital local. Debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente se resolvió derivarla primero a Santo Tomé y luego hacia la capital correntina.

Murió durante el traslado

Pese a los primeros auxilios y la asistencia recibida, Cecilia murió durante el traslado hacia el hospital de la capital provincial como consecuencia de la importante pérdida de sangre.

En las primeras horas posteriores al episodio se contempló la posibilidad de que las heridas hubieran sido autoinfligidas. Sin embargo, las medidas desarrolladas posteriormente llevaron a los investigadores a profundizar otras hipótesis.

La causa había sido iniciada bajo la carátula de “Supuesta Averiguación de Delito” y quedó bajo la intervención del fiscal Facundo Cabral.

La investigación continúa

Los elementos electrónicos secuestrados durante los allanamientos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para reconstruir las horas previas a la muerte de la adolescente.

La Fiscalía mantiene bajo reserva detalles de las medidas realizadas y de los resultados de la autopsia mientras continúa la producción de pruebas.

Por el momento, la detención del adolescente constituye uno de los principales avances de una investigación que busca determinar qué ocurrió con Cecilia Lazcano y establecer si existió participación de terceras personas en su muerte.