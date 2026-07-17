Investigan presuntos abusos sexuales tras la muerte de una adolescente de 16 años

La Justicia de Corrientes investiga la muerte de una adolescente ocurrida en Alvear y analiza su presunta vinculación con un abuso sexual que, según habría manifestado la joven, sufrió cuando tenía 10 años. También se peritan publicaciones en redes sociales.
La investigación por la muerte de una adolescente de 16 años en Corrientes tomó un nuevo rumbo luego de que la Justicia comenzara a analizar la posible relación entre el hecho y un presunto abuso sexual que, según distintas evidencias incorporadas al expediente, la joven habría denunciado haber sufrido durante su infancia.
El caso ocurrió este jueves en la localidad correntina de Alvear y generó una profunda conmoción en la comunidad. La causa quedó a cargo del fiscal Facundo Cabral, bajo la carátula de "Supuesta Averiguación de Delito", mientras se desarrollan distintas medidas para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo con la investigación, la adolescente fue hallada durante la madrugada con heridas de extrema gravedad y solicitó ayuda en una vivienda cercana a la antigua estación ferroviaria, publicó El Litoral.
Fue asistida y derivada a centros de mayor complejidad
Según reconstruyeron los investigadores, alrededor de las 5.30 la joven llegó hasta una vivienda ubicada en las inmediaciones de la estación ferroviaria abandonada, donde pidió auxilio.
Tras el llamado de los vecinos, acudieron efectivos de la Comisaría local y una ambulancia que la trasladó al Hospital "Doctor Miguel Sussini" de Alvear.
Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos resolvieron derivarla primero al hospital "San Juan Bautista" de Santo Tomé y luego a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Corrientes. Sin embargo, falleció durante el traslado.
El informe médico indicó que presentaba una grave lesión en la región del cuello, con compromiso de importantes vasos sanguíneos y una importante pérdida de sangre, situación que derivó en un cuadro de inestabilidad hemodinámica.
La investigación se centra en antecedentes de abuso
Fuentes vinculadas con la causa señalaron que la adolescente habría manifestado que atravesaba un profundo padecimiento relacionado con un presunto abuso sexual sufrido cuando tenía 10 años, mientras residía en la provincia de Misiones.
Según esas versiones, la joven habría señalado como presunto responsable a un familiar.
Los investigadores trabajan para verificar esa información y determinar si existe documentación o antecedentes que permitan corroborar esos dichos.
En paralelo, trascendió que, hasta el momento, los peritajes realizados no arrojaron indicios que permitan sostener que la adolescente hubiera sido víctima de un abuso sexual reciente en la localidad de Alvear.
Analizan publicaciones en redes sociales
Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó pericias en el lugar del hecho, el secuestro de distintos elementos de interés y el análisis de registros de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos realizados por la adolescente durante las horas previas.
Además, allegados a la joven aportaron capturas de pantalla de publicaciones realizadas en redes sociales.
Según trascendió, esos mensajes reflejarían despedidas e intenciones de quitarse la vida expresadas durante los últimos dos meses.
La Justicia analiza ese material junto con el resto de las pruebas para establecer el contexto en el que ocurrió el hecho y esclarecer todas las circunstancias vinculadas a la muerte de la adolescente.