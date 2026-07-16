Accidente en Ruta 12: dos jóvenes fueron hospitalizados tras un choque entre camioneta y auto

REDACCIÓN ELONCE
Un auto y una camioneta chocaron a la altura del acceso al AeroClub Paraná. Una joven de 26 años fue trasladada inconsciente al Hospital San Martín tras sufrir convulsiones, junto a un joven de 24 años.
Un fuerte accidente en Ruta 12, a la altura de Sauce Montrull, ocurrió durante la noche de este jueves, en la zona del acceso al AeroClub Paraná. Como consecuencia del fuerte impacto entre una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Chery QQ, dos jóvenes debieron ser hospitalizados con heridas de diversa consideración, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para establecer cómo se produjo el siniestro.
El choque se registró alrededor de las 19, cuando una camioneta Volkswagen Amarok abandonaba el predio del AeroClub Paraná e intentaba incorporarse a la Ruta 12. En ese momento, por causas que todavía son materia de investigación, fue impactada sobre uno de sus laterales por un automóvil Chery QQ, que circulaba saliendo desde Paraná.
En la camioneta viajaba un hombre de 64 años, acompañado por su hijo. En tanto, el automóvil era ocupado por una joven de 26 años y un joven de 24, quienes sufrieron las consecuencias más graves del violento impacto, que sucedió en jurisdicción de la comisaría de Colonia Avellaneda.
Una joven fue trasladada inconsciente al hospital
Según pudo confirmar Elonce, ambos ocupantes del Chery QQ fueron derivados al Hospital San Martín de Paraná. La situación más delicada correspondió a la joven de 26 años, quien al momento del arribo del personal de emergencias, se encontraba inconsciente y habría sufrido una convulsión producto de los golpes recibidos durante el choque.
Además del traumatismo de cráneo, la mujer presentaba importantes lesiones en las piernas, por lo que fue trasladada directamente al sector de emergencias del nosocomio para recibir atención médica especializada.
Su acompañante, un joven de 24 años, también fue derivado al Hospital San Martín, donde permaneció en observación para evaluar la gravedad de las lesiones sufridas durante el siniestro.
Buscan determinar cómo ocurrió el choque
El segundo jefe de la Comisaría de Colonia Avellaneda, comisario Manuel Peralta, brindó detalles del procedimiento realizado tras el accidente y explicó que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del impacto. "Por circunstancias que se tratan de establecer, una camioneta VW Amarok que salía del aeroclub fue impactada por un vehículo Chery QQ que salía de la ciudad de Paraná", indicó el funcionario policial a Elonce.
Respecto al estado de salud de las víctimas, Peralta confirmó: "En el vehículo Chery QQ iban dos ocupantes, un hombre y una mujer que al hacernos presentes, se encontraba inconsciente, habría sufrido una convulsión previamente y fue derivada rápidamente al Hospital San Martín. Luego, también fue derivado el conductor, que sería su pareja", señaló.
Investigan la mecánica del siniestro
Durante la entrevista con Elonce, el comisario señaló que aún resta determinar con precisión cómo se produjo la colisión y que todas las hipótesis permanecían abiertas. "Se está trabajando con personal de Policía Científica y de la División Accidentología Vial para determinar bien cómo fueron las circunstancias del accidente", sostuvo Peralta.
Consultado sobre las identidades de los ocupantes del automóvil, confirmó que la mujer tenía 26 años y el hombre 24, mientras que el conductor de la camioneta era un hombre de 64 años. Según pudo conocer Elonce, la joven herida sería de apellido Bustos y el joven, se apellidaría Martínez.
Respecto de este último, precisó que también fue trasladado, preventivamente, al Hospital San Martín, aunque no presentaba lesiones de consideración. "El hombre que conducía la camioneta Amarok se encuentra dado de alta, sin lesiones", afirmó.
El relato del testigo será incorporado a la investigación
Uno de los elementos que ahora será analizado por los investigadores corresponde al testimonio del hijo del conductor de la Amarok, quien viajaba como acompañante al momento del accidente. De acuerdo con su relato preliminar, el automóvil Chery QQ se aproximaba "a altísima velocidad y sin luces".
Sin embargo, esa versión todavía deberá ser corroborada mediante las pericias técnicas que realizan los especialistas de Accidentología Vial y Policía Científica.
Los investigadores también trabajan para establecer si los ocupantes del automóvil llevaban colocados los cinturones de seguridad y si existieron otros factores que hayan influido en la violencia del impacto.
Operativo sobre la Ruta 12
El procedimiento policial se desarrolló sobre la Ruta 12, en inmediaciones de Sauce Montrull, aunque el lugar pertenece administrativamente a la jurisdicción de la Comisaría de Colonia Avellaneda. "Están colaborando también personal de Comisaría San Benito y Dirección Policía Científica", explicó Manuel Peralta.
Además, confirmó que el hijo del conductor de la camioneta ya aportó su testimonio para ser incorporado a las actuaciones judiciales. "Él fue el acompañante del momento del accidente, ya se recabaron todos sus datos y toda esa información será remitida a la Fiscalía", indicó.
Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.
El fuerte impacto dejó completamente destruido el sector frontal del Chery QQ y provocó importantes daños sobre uno de los laterales de la Volkswagen Amarok. Las imágenes registradas en el lugar reflejaron la magnitud del siniestro, que movilizó a efectivos policiales, personal sanitario y peritos accidentológicos.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que aguardará el resultado de las pericias técnicas y los informes médicos para avanzar en el esclarecimiento del accidente.