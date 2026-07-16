El hecho ocurrió durante los festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial.

Detuvieron al presunto agresor del hombre apuñalado durante los festejos por Argentina en Paraná. Se trata de Rodrigo Facundo Rosarigo, de 30 años, quien fue arrestado este jueves durante un allanamiento realizado por personal de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal (D.G.I.I.C.), en el marco de la causa que investiga el delito de tentativa de homicidio.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en la intersección de calles Paul Harris y Pablo Lorenz, en la zona de la salida al barrio Thompson. Durante el operativo, además de la detención del sospechoso, los investigadores secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes para incorporarlo a la causa.

La investigación se inició tras el violento episodio ocurrido este miércoles, alrededor de las 20, en la esquina de Su Santidad Francisco y Urquiza, frente a la Catedral Metropolitana, mientras miles de personas celebraban el triunfo de la Selección Argentina.

Cómo ocurrió el ataque

Según el testimonio de W.R.H., de 29 años y pareja de la víctima, ambos participaban de los festejos cuando se cruzaron con Rodrigo Rosarigo, expareja de la mujer. Tras un intercambio de señas provocativas comenzó una discusión que rápidamente escaló en violencia.

De acuerdo con los testimonios reunidos por los investigadores, la actual pareja de Rosarigo, identificada como "P.T.", habría agredido a la mujer con una botella. En ese momento intervino Andrés Portillo, de 38 años, para defenderla y comenzó un forcejeo con Rosarigo.

En medio de la pelea y la confusión generada por la multitud, Portillo recibió una puñalada en la zona abdominal. La víctima fue trasladada de urgencia, aunque consciente, al Hospital San Martín, donde debió ser intervenida quirúrgicamente.

Un conflicto previo bajo investigación

Las primeras averiguaciones indican que el enfrentamiento entre ambos hombres no habría sido casual. Los investigadores establecieron que existía un conflicto de vieja data entre Portillo y Rosarigo.

Según trascendió, en 2017 Portillo estuvo involucrado en el homicidio de un amigo de Rosarigo. Por ese hecho cumplió una condena en la Unidad Penal N° 1 y recuperó la libertad durante 2024.

Ese antecedente forma parte de las líneas investigativas que analiza la Fiscalía para determinar el móvil del ataque, aunque será la investigación judicial la que establezca las circunstancias y responsabilidades del hecho.

La causa quedó en manos de Delitos Complejos

Tras el ataque, la fiscal de Delitos Complejos en turno, Sonia Vives, encomendó la investigación a la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Como resultado de las tareas investigativas y de los elementos reunidos en la escena, este jueves se concretó el allanamiento que culminó con la detención de Rodrigo Facundo Rosarigo y el secuestro de telefonía celular, que será sometida a diferentes pericias.

La causa quedó ahora bajo la órbita de la fiscal de Delitos Complejos Valeria Vilchez, quien indagará al detenido en las próximas horas. En tanto, los investigadores aguardan la evolución de Andrés Portillo para que pueda prestar declaración testimonial una vez que se recupere de la anestesia posterior a la cirugía.