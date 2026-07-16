Zumba: una opción para ejercitarse al ritmo de la música y liberar tensiones

REDACCIÓN ELONCE
Zumba reunió este jueves a decenas de personas en el club Atlético Echagüe. En diálogo con Elonce, la instructora y participantes destacaron los beneficios de la actividad para ejercitarse, divertirse y mejorar el bienestar.
Zumba volvió a convertirse este jueves en una propuesta elegida por quienes buscan combinar actividad física, música y diversión. En el club Atlético Echagüe, un grupo de participantes disfrutó de una nueva clase en la que el movimiento, el baile y la buena energía fueron los principales protagonistas.
La instructora Emilce dialogó con Elonce y contó que la jornada también sirvió para distenderse luego de la alegría vivida por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. “Después de lo que pasó ayer (tras la clasificación a la final del Mundial por parte de la Selección Argentina), venimos a relajarnos”, expresó.
La propuesta convocó a personas de distintas edades que encontraron en esta disciplina una manera entretenida de mantenerse activas, mejorar la condición física y compartir un momento recreativo.
Una actividad que combina ejercicio y diversión
Entre las asistentes estuvo Silvia, quien resaltó el clima que se vive durante cada clase y los beneficios que genera la práctica.
“Zuma es ideal para eso porque liberamos todo acá y la pasamos re bien con Emilce”, exclamó al destacar el ambiente de compañerismo que caracteriza a las jornadas.
Por su parte, Guillermina contó que la actividad forma parte de su vida desde hace varios años y aseguró que representa mucho más que una rutina de ejercicios.
“El zumba me hace muy feliz, lo empecé desde pequeña y la verdad que es un buen lugar para hacer ejercicio”, sostuvo.
Las clases de zumba continúan consolidándose como una alternativa para quienes buscan cuidar su salud a través del movimiento, disfrutar de la música y compartir un espacio de recreación que combina bienestar físico y emocional.