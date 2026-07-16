El Senado postergó el debate de la ley de propiedad privada hasta agosto

La ley de propiedad privada volvió a sufrir un revés en el Senado. El oficialismo no consiguió los votos necesarios para avanzar con el proyecto y la Cámara alta aprobó pasar la sesión a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, en una nueva derrota legislativa para el Gobierno.

La propuesta fue realizada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y obtuvo 65 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

No hubo respaldo para el capítulo sobre tierras

La postergación se produjo luego de que fracasaran las negociaciones del oficialismo para reunir el apoyo necesario para aprobar el capítulo más controvertido del proyecto: el que elimina las restricciones para la venta de tierras a personas y capitales extranjeros.

La iniciativa debía debatirse en una sesión especial, pero la resistencia de sectores de la oposición dialoguista impidió que el Gobierno asegurara la mayoría necesaria para sancionar ese punto.

Qué establece el proyecto

La última versión del dictamen de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada habilita la venta sin límites de tierras rurales a personas extranjeras, una modificación que generó fuertes cuestionamientos y se convirtió en el principal obstáculo para el avance de la iniciativa.