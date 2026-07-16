 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

El Senado postergó el debate de la ley de propiedad privada hasta agosto

La Cámara alta pasó la sesión a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, luego de que el oficialismo no reuniera los votos para aprobar el capítulo que habilita la venta sin límites de tierras a extranjeros.

16 de Julio de 2026
Habrá cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Habrá cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

La Cámara alta pasó la sesión a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, luego de que el oficialismo no reuniera los votos para aprobar el capítulo que habilita la venta sin límites de tierras a extranjeros.

La ley de propiedad privada volvió a sufrir un revés en el Senado. El oficialismo no consiguió los votos necesarios para avanzar con el proyecto y la Cámara alta aprobó pasar la sesión a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, en una nueva derrota legislativa para el Gobierno.

 

La propuesta fue realizada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y obtuvo 65 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

No hubo respaldo para el capítulo sobre tierras

 

La postergación se produjo luego de que fracasaran las negociaciones del oficialismo para reunir el apoyo necesario para aprobar el capítulo más controvertido del proyecto: el que elimina las restricciones para la venta de tierras a personas y capitales extranjeros.

La iniciativa debía debatirse en una sesión especial, pero la resistencia de sectores de la oposición dialoguista impidió que el Gobierno asegurara la mayoría necesaria para sancionar ese punto.

Qué establece el proyecto

 

La última versión del dictamen de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada habilita la venta sin límites de tierras rurales a personas extranjeras, una modificación que generó fuertes cuestionamientos y se convirtió en el principal obstáculo para el avance de la iniciativa.

Temas:

Senado ley de propiedad privada Patricia Bullrich La Libertad Avanza tierras Congreso
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso