“La Virgen es mi madre”: emotivos testimonios en celebraciones patronales en Nogoyá

La Fiesta Patronal de Nogoyá vuelve a reunir a miles de fieles en torno a la Basílica Nuestra Señora del Carmen, donde este jueves se celebra la jornada central de los festejos religiosos y del 244° aniversario de la ciudad. En el marco de las celebraciones, peregrinos y vecinos participaron de la misa presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, y renovaron su devoción hacia la patrona de la localidad.

La celebración recordó los orígenes de Nogoyá, fundada alrededor de una pequeña capilla dedicada a la Virgen del Carmen, que con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en la actual basílica, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de Entre Ríos.

Tras la celebración eucarística, cientos de personas comenzaron a salir del templo con imágenes de la Virgen, rosarios y estampas, muchas de ellas visiblemente emocionadas por el significado de la jornada.

Agradecer y pedir, los principales motivos de la peregrinación

Entre los asistentes estuvo Elena, una vecina de Paraná que llegó junto a un grupo de amigas para participar de la celebración y hacer bendecir una imagen de la Virgen. "Vine a agradecer y a pedirle a la Virgencita. Compré esta imagen para hacerla bendecir. Vinimos un grupo de amigas de Paraná y lo más lindo es que nos invitó una amiga protestante, pero unidas en la fe", expresó.

Consultada sobre lo que representa la Virgen del Carmen en su vida, respondió con emoción. "Es mi madre. Siempre le pido que me ayude en todo", afirmó al comentar que es jubilada docente: "Ese vínculo que tenía para conmigo, traté de enseñarlo a los chicos".

Historias marcadas por la fe

Los testimonios se repitieron una y otra vez entre quienes abandonaban la basílica después de la misa.

Una mujer, profundamente conmovida, resumió el sentido de su presencia en pocas palabras. "Hemos pasado momentos muy difíciles este año. Gracias a Dios y a la Virgen hoy vengo a agradecer", dijo entre lágrimas.

También Norma, otra fiel llegada desde Paraná, explicó que desde hace años participa de la celebración patronal. "Siempre vengo por la Virgen. El año pasado no pude porque me operaron de la rodilla, pero este año sí quise estar", relató.

"Vengo a recordar mis raíces"

Entre los presentes también se encontraba Juan Carlos, nacido en Nogoyá y radicado desde hace años en la localidad santafesina de Las Parejas.

Contó que regresa todos los años para participar de la fiesta patronal y mantener vivo el vínculo con su ciudad natal. "Vengo siempre a recordar mis raíces. Soy muy devoto de nuestra patrona y conservo una imagen de la Virgen que pertenecía a mi abuela y tiene más de 100 años", comentó.

Consultado sobre qué representa la Virgen del Carmen para él, respondió: "Me une todo lo más hermoso: la familia, el amor y los valores que Dios nos llama a construir. También vine a pedir por la paz del mundo, por la salud y por mi familia".

Una jornada de profunda emoción

Otra de las peregrinas, Marta, también oriunda de Paraná, aseguró que llegó para agradecer las gracias recibidas y renovar su confianza en la Virgen. "Dios me concedió la gracia de tener una fe que mueve montañas. La Virgen es la gran intercesora. Ayer le pedí que ganara Argentina y en pocos minutos dio vuelta el partido", comentó entre sonrisas.

La procesión, el momento más esperado

Luego de la misa central, la tradicional procesión está prevista para las primeras horas de la tarde, cuando la imagen de la Virgen del Carmen recorre las calles de Nogoyá, una ceremonia que solo se realiza una vez al año.

Posteriormente, la programación continuará con el desfile tradicionalista y las actividades culturales organizadas por el municipio, en una jornada declarada no laborable para la ciudad y que vuelve a convertir a Nogoyá en uno de los principales destinos de turismo religioso de Entre Ríos.