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Haciendo Comunidad 8ª edición

Sigue abierta la inscripción a las dos secciones competitivas del FICER

Hasta el próximo 5 de agosto sigue abierta la inscripción a las dos secciones competitivas de la 8ª edición del FICER en Entre Ríos.

16 de Julio de 2026
La 8ª edición del FICER se hará en noviembre
La 8ª edición del FICER se hará en noviembre

Hasta el próximo 5 de agosto sigue abierta la inscripción a las dos secciones competitivas de la 8ª edición del FICER en Entre Ríos.

La realización del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026, organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), incluye la convocatoria a participar de dos secciones competitivas —largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos—. El plazo de recepción de producciones finaliza el próximo 5 de agosto.

 

El FICER 2026 volverá a reunir a lo más destacado del país y del exterior, con una programación orientada a exhibición, formación y desarrollo de la industria audiovisual.

En este marco, la octava edición incluirá dos secciones competitivas —largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos— junto a panoramas regionales, cine internacional, actividades de formación, propuestas para infancias, música en vivo y la presencia de invitados especiales.

 

Convocatorias abiertas

Las inscripciones para ambas competencias estarán vigentes hasta el 5 de agosto. En el caso de los cortometrajes entrerrianos, se exige una residencia mínima de tres años en la provincia; para largometrajes nacionales, tres años de ciudadanía o residencia en el país.

 

Se admitirán obras de ficción, animación o documental finalizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026 inclusive. Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos y los largometrajes, una duración mínima de 60 minutos.

 

Las inscripciones se realizan a través de los formularios disponibles en el sitio oficial del festival, donde también se pueden consultar las bases y condiciones.

El público, en el centro de la escena

Durante seis jornadas, el FICER desplegará una agenda que incluirá proyecciones, talleres, charlas, espacios para infancias y adolescencias, patio gastronómico y actividades interdisciplinarias. El diseño del festival vuelve a poner el foco en la experiencia del público, que participa mediante el voto en las distintas competencias.

 

Con una programación diversa y acceso gratuito, la edición 2026 refuerza su posicionamiento como plataforma de exhibición, formación y circulación para el cine entrerriano, regional y nacional.

 

Inscripciones a las secciones

La inscripción se realiza a través de formularios disponibles en www.ficer.com.ar donde además se encuentran las bases y condiciones para su participación.

 

Link formulario: LARGOMETRAJES

 

Link formulario: CORTOMETRAJES

Temas:

FICER convocatoria 8ª edición del FICER
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