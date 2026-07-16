El nuevo sistema de estacionamiento medido en Paraná avanzó un paso más en su proceso licitatorio. La Municipalidad confirmó que cuatro de las siete empresas que se presentaron superaron la evaluación técnica y participarán este viernes de la apertura de los sobres con las ofertas económicas, instancia clave para definir quién operará el servicio.

Al respecto, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, explicó a Elonce que la primera etapa del proceso consistió en analizar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el pliego.

"Se evaluaron las siete empresas que se presentaron. El sobre número uno correspondía a la cuestión técnica del sistema de estacionamiento medido y, de esas siete empresas, cuatro aprobaron para pasar al sobre número dos, que es la cuestión económica", indicó.

El funcionario señaló que, una vez abiertas las propuestas económicas, comenzará la etapa final de análisis para seleccionar a la empresa adjudicataria. "Esperamos que en agosto esté la adjudicación", afirmó Bolzán.

Además, recordó que el pliego establece un plazo máximo de 100 días corridos desde la adjudicación para que el nuevo sistema quede completamente operativo en la ciudad.

Estacionamiento medido en Paraná: cuatro empresas siguen en carrera para operar el servicio

Se mantendrá la zona actual y habrá ampliaciones

Bolzán aclaró que, mientras continúa el proceso licitatorio, el actual sistema sigue funcionando normalmente con los tarjeteros en la vía pública. "Es importante remarcarlo. Hoy están los tarjeteros con las boletas en la calle y el sistema sigue funcionando", sostuvo.

Respecto al alcance del nuevo servicio, explicó que se conservará prácticamente la misma área de cobertura. "Se va a mantener el mismo lugar y se agregarán algunas zonas de las costaneras, principalmente las subidas y bajadas, además de algunas pocas cuadras más", precisó.

Un sistema digital para ordenar el tránsito

El nuevo esquema buscará modernizar el estacionamiento medido mediante herramientas digitales que permitan mejorar la circulación vehicular. "Queremos dar un marco más moderno. El sistema será digital y permitirá visualizar, mediante mapas de calor, dónde hay lugares disponibles para estacionar", señaló.

Según explicó el funcionario, esa información permitirá que los conductores conozcan con anticipación qué sectores tienen disponibilidad, evitando recorridos innecesarios y reduciendo la congestión vehicular. "Buscamos desalentar que los automovilistas den vueltas buscando un lugar y así contribuir al ordenamiento del tránsito", indicó.

Qué pasará con los tarjeteros

Uno de los aspectos contemplados en la licitación fue la posibilidad de incorporar al personal que actualmente trabaja como tarjetero.

Bolzán recordó que esa condición otorgaba puntaje adicional a las empresas interesadas. "Era un compromiso que la intendenta Rosario Romero había asumido con el sector. Se valoró a las empresas que ofrecieron incorporar a los tarjeteros registrados y, de las que pasaron esta etapa, todas lo hicieron", explicó.

Asimismo, indicó que posteriormente se analizará la situación del resto de los trabajadores.