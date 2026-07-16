Los autos 0km argentinos cerraron el semestre con una baja en las ventas superior al 22%

Los patentamientos de autos 0km fabricados en Argentina tuvieron un desempeño más negativo que el conjunto del mercado durante el primer semestre de 2026. Mientras las ventas totales bajaron un 9,9% interanual, los principales modelos nacionales acumularon una contracción cercana al 23%.

La diferencia refleja una pérdida de participación de los vehículos producidos en las plantas locales frente al crecimiento de la oferta importada. También estuvo marcada por las fuertes bajas registradas en modelos de volumen, como Volkswagen Amarok, Peugeot 208 y Fiat Cronos.

El comportamiento, sin embargo, no fue uniforme. Mientras las pick-ups, sedanes y hatchbacks más vendidos mostraron retrocesos, algunos utilitarios consiguieron aumentar considerablemente sus patentamientos y amortiguaron parcialmente la caída general.

Amarok, Peugeot 208 y Cronos encabezaron las bajas

La Volkswagen Amarok fue el modelo nacional con el mayor retroceso porcentual entre los vehículos relevados. Pasó de 13.660 unidades durante el primer semestre de 2025 a 8.088 en el mismo período de 2026, una caída del 40,8%.

El Peugeot 208 también sufrió una disminución significativa. Sus ventas bajaron de 18.575 a 11.470 unidades, lo que representa una contracción del 38,3% interanual dentro del mercado de autos 0km.

La Volkswagen Amarok fue el modelo nacional con el mayor retroceso porcentual entre los vehículos relevados

El Fiat Cronos, por su parte, patentó 12.058 unidades frente a las 18.551 del año pasado. La diferencia significó una baja del 35%, pese a mantenerse entre los modelos con mayor volumen comercializado.

Cómo les fue a las pick-ups nacionales

La Toyota Hilux fue una de las que mejor resistió la caída del mercado. Cerró el semestre con 15.549 unidades patentadas, frente a las 17.158 de 2025, lo que implicó un descenso del 9,4%, similar al promedio general.

La Toyota Hilux fue una de las que mejor resistió la caída del mercado.

La Ford Ranger registró 10.398 unidades, contra 13.832 del mismo período del año anterior. Su caída fue del 24,8%, por encima del retroceso total de los patentamientos.

También disminuyeron las ventas de la Toyota SW4. El modelo pasó de 3.568 a 2.597 unidades y terminó el semestre con una baja del 27,2%.

Los utilitarios que lograron crecer

En contraste con las caídas de los principales modelos, la Renault Kangoo II más que duplicó sus patentamientos. Pasó de 1.554 unidades durante el primer semestre de 2025 a 3.380 en 2026, una mejora del 117,5%.

La Mercedes-Benz Sprinter también mostró un resultado positivo, con 3.190 unidades frente a las 2.196 del año pasado. El crecimiento fue del 45,3%.

A su vez, la Peugeot Partner aumentó sus ventas un 28,1%, al pasar de 1.633 a 2.092 unidades. La Citroën Berlingo avanzó un 19,7%, con 1.885 vehículos patentados frente a los 1.575 del período anterior.

El desempeño de los autos 0km nacionales estuvo condicionado por la incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y por una mayor disponibilidad de productos importados en distintos segmentos.