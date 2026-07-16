El Gobierno autorizó una nueva emisión de bonos y letras del Tesoro para financiarse

Economía autorizó una nueva licitación de deuda pública con bonos y letras en pesos y dólares para financiar al Estado y refinanciar vencimientos.
El Ministerio de Economía autorizó una nueva licitación de deuda pública mediante la emisión de bonos y letras del Tesoro en pesos y dólares. La medida busca obtener financiamiento para el Estado y afrontar el programa financiero previsto para este año, de acuerdo con la Resolución Conjunta 44/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La norma fue firmada por las Secretarías de Finanzas y de Hacienda y dispone tanto la creación de nuevos instrumentos financieros como la ampliación de otros títulos que ya se encuentran en circulación. Las operaciones se realizarán a través de licitaciones dirigidas a inversores del mercado.
Entre los nuevos instrumentos figura una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, con vencimiento el 10 de mayo de 2027, por un monto de hasta 3.400 millones de dólares de valor nominal. Este título se suscribe en pesos al tipo de cambio oficial y se paga también en pesos, ajustado por la evolución del dólar oficial. Además, no devenga intereses periódicos, ya que se trata de un instrumento "cero cupón".
También emitirán un bono en dólares
La resolución también autorizó la emisión de un Bono del Tesoro en dólares estadounidenses, con vencimiento el 31 de octubre de 2029, por hasta 2.000 millones de dólares de valor nominal.
Este bono pagará una tasa nominal anual del 6% y tanto la suscripción como el pago de intereses y del capital se realizarán en dólares estadounidenses.
Además de estas nuevas emisiones, el Ministerio de Economía amplió la cantidad disponible de varios títulos ya existentes, entre ellos letras capitalizables en pesos, bonos ajustados por CER —que siguen la inflación—, bonos atados a la tasa TAMAR y otros instrumentos vinculados a la evolución del dólar oficial.
El objetivo de la medida
Según los fundamentos de la resolución, las operaciones se encuentran contempladas dentro de las autorizaciones previstas por la Ley de Presupuesto 2026 y forman parte del programa financiero del Gobierno nacional.
El objetivo es captar recursos mediante el mercado de capitales para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado y, al mismo tiempo, refinanciar vencimientos de deuda ya existentes, una práctica habitual en la administración de la deuda pública.
La resolución también faculta a distintas áreas de la Oficina Nacional de Crédito Público a suscribir la documentación necesaria para concretar las emisiones y ampliar los instrumentos contemplados en la licitación.