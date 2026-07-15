ATER recuerda la obligación de actualizar la titularidad de altas y transferencias de vehículos: quiénes deben realizarlo

Quienes inscriban un vehículo cero kilómetros, radiquen una unidad en Entre Ríos o adquieran un automotor mediante una transferencia deben informar la titularidad ante ATER. La gestión se realiza de manera online mediante el servicio Alta de Automotores.
Se recuerda que es obligación del propietario informar el cambio de radicación o la transferencia de un vehículo en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Este paso es indispensable para finalizar el registro de la titularidad del automotor y garantizar la correcta liquidación de los impuestos.
Cumplir con este trámite permite vincular el dominio con su titular, acceder a los avisos de vencimientos, abonar el impuesto en tiempo y forma y evitar intereses por mora.
Este deber cobra especial relevancia a partir de los cambios implementados en 2025 en el sistema registral nacional. Al interrumpirse el envío automático de información desde la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) hacia ATER, el organismo ya no recibe los datos de manera directa.
En este nuevo escenario, la declaración activa por parte del propietario es el único medio para vincular el vehículo a su nuevo titular, asegurar la correcta liquidación del Impuesto Automotor y garantizar la recepción de los avisos de vencimiento.
¿Quiénes deben realizar la gestión?
Deben efectuarla quienes:
-Inscriban un vehículo cero kilómetros;
-Radiquen en Entre Ríos una unidad procedente de otra jurisdicción;
-Adquieran un automotor mediante una transferencia;
-No puedan visualizar los avisos de vencimiento luego de realizar alguna de estas operaciones;
-Hayan completado el trámite registral, pero aún no hayan informado o confirmado la titularidad ante ATER.
¿Cómo se hace?
El trámite se efectúa mediante los Servicios con Clave Fiscal de ATER. Para ingresar, el contribuyente debe acceder a través de ARCA o Mi Entre Ríos y seleccionar: Servicios Alta de Automotores.
Luego deberá ingresar el dominio y verificar la información disponible. Si los datos de la operación ya están cargados, tendrá que controlarlos y confirmar la titularidad. En caso contrario, deberá completar la información solicitada según se trate de una inscripción inicial, un cambio de radicación o una transferencia.
También deberá adjuntar en formato PDF el Título del Automotor emitido por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) y completar los datos solicitados por el sistema.
Para utilizar el servicio es necesario contar con Clave Fiscal y estar adherido al Domicilio Fiscal Electrónico.
Cabe destacar que, en caso de no poder realizar la gestión de manera personal, el contribuyente puede recurrir a un gestor o profesional matriculado para que efectúe el trámite en su representación.
Para consultas y asistencia, ATER dispone de los siguientes canales:
-Web: www.ater.gob.ar
- Teléfono: 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.
- Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar
-Oficinas de atención presencial en toda la provincia.