Messi, Mirtha y la Reina Isabel: los mejores memes de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Los memes de Argentina vs Inglaterra inundaron las redes sociales luego de la remontada de la Selección en la semifinal del Mundial 2026. Los usuarios ironizaron sobre el planteo inglés y celebraron el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final frente a España.
Los memes de Argentina vs Inglaterra se convirtieron en uno de los temas más comentados en las redes sociales apenas terminó la semifinal del Mundial 2026. La victoria por 2 a 1 de la Selección argentina sobre el conjunto inglés desató una catarata de publicaciones cargadas de humor, ironías y festejos por la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a una nueva final del mundo.
It’s not coming home 💔 pic.twitter.com/cL3mTdg6Ri— B/R Football (@brfootball) July 15, 2026
Mientras miles de hinchas celebraban en las calles de distintas ciudades del país, las plataformas digitales también vivieron su propia fiesta. X, Instagram, Facebook y TikTok se llenaron rápidamente de imágenes, videos y montajes que tuvieron como eje la remontada argentina y el rendimiento de Inglaterra, que había logrado ponerse en ventaja, pero terminó cediendo el partido en los minutos finales.
Inglaterra fue Inglaterra. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha. pic.twitter.com/TY4HXRM6Y0— Marian Herrera (@marianherrrera) July 15, 2026
La clasificación conseguida con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez alimentó la creatividad de los usuarios, quienes encontraron en el desarrollo del encuentro el material perfecto para compartir bromas y cargar al rival histórico.
Vino Mick Jagger che. pic.twitter.com/iFMMawp78h https://t.co/wOLYtBTWs9— Marian Herrera (@marianherrrera) July 15, 2026
El planteo inglés, el principal blanco de las bromas
Gran parte de los memes estuvieron dirigidos al desempeño del equipo conducido por Thomas Tuchel. Los usuarios cuestionaron el planteo conservador adoptado por Inglaterra después del gol de Anthony Gordon y remarcaron que el conjunto europeo terminó pagando caro haber retrocedido demasiado cerca de su propio arco.
El Diego, el Papa Francisco y el Indio desde el cielo festejando el triunfo a Inglaterra pic.twitter.com/LjWw8YKRra— Fabipa (@fabipa90) July 15, 2026
Las publicaciones hicieron foco en el cambio de actitud de los ingleses durante el complemento, cuando intentaron sostener la mínima ventaja frente a una Selección argentina que no dejó de atacar hasta encontrar la remontada.
EN LA CARA DEL SOBREVALORADO DE JUDE BELLINGHAM JAJSJSJ pic.twitter.com/5zzvHrXS01— Álex (@LxoMessismoFCB) July 15, 2026
El miedo mostrado por Inglaterra en el tramo decisivo del partido fue uno de los conceptos más repetidos en las redes. Videos editados, escenas de películas, series y animaciones fueron utilizados por los usuarios para representar el momento en que el conjunto británico perdió el control del encuentro y terminó quedando eliminado.
Nunca subestimen al campeón del mundo. Este equipo tiene pelotas y lo llora todo el mundo. pic.twitter.com/Z6IU6Cq3h6— Julio Cronopiano (@Cronopio777) July 15, 2026
Lautaro, Enzo y Messi, protagonistas de las publicaciones
Nunca subestimen al campeón del mundo. Este equipo tiene pelotas y lo llora todo el mundo. pic.twitter.com/Z6IU6Cq3h6— Julio Cronopiano (@Cronopio777) July 15, 2026
El golazo de Enzo Fernández para igualar el marcador y la definición de Lautaro Martínez en tiempo de descuento también inspiraron cientos de imágenes y videos que rápidamente comenzaron a viralizarse.
A LLORAR IGNLESES POR ALGO MIRTHA ES MEJOR QUE LA MUERTA DE LA REINA ISABEL pic.twitter.com/YXdwlLcxEp— 🇦🇷 | 𝑯𝒊𝒌𝒐 ☆ (@CherryBomb_P1e) July 15, 2026
Lionel Messi, autor de la asistencia del segundo tanto, volvió a ocupar un lugar central en las publicaciones de los hinchas, quienes destacaron la influencia del capitán en otro partido decisivo del seleccionado nacional.
CAGONES. SIEMPRE FUERON UNOS CAGONES. pic.twitter.com/fnmhGq2o33— Messismo (@Messismo10) July 15, 2026
Tampoco faltaron las referencias históricas a los clásicos enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales, una rivalidad que volvió a sumar un nuevo capítulo con la clasificación de la Albiceleste a la final del torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México.
Sabías QUE NO ERAMOS CAGONES NO? SE VEÍA NO? AJJAJAAJ forro hputa pic.twitter.com/5quowmYj5u— Pablo yañez (@pyanez1968) July 15, 2026
La euforia continúa rumbo a la final
El miedo de los ingleses. pic.twitter.com/rpM7LwBttp— Luki Gargiulo 🎓 (@luki_gargiulo) July 15, 2026
Con el triunfo consumado, las redes sociales se transformaron en una extensión de los festejos que se vivieron en plazas, avenidas y calles de todo el país.
Speed lo ha vuelto a hacer. El equipo al que apoya, hoy le ha tocado a Inglaterra, ha caído eliminado. pic.twitter.com/649ldBHO54— ️ٓ️ (@CocoExiliado) July 15, 2026
Miles de usuarios compartieron memes, imágenes y mensajes de aliento pensando ya en la definición del próximo domingo frente a España, donde Argentina buscará defender el título mundial conseguido en la edición anterior.
July 15, 2026