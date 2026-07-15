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Deportes Tras pasar al final

Messi, Mirtha y la Reina Isabel: los mejores memes de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Los memes de Argentina vs Inglaterra inundaron las redes sociales luego de la remontada de la Selección en la semifinal del Mundial 2026. Los usuarios ironizaron sobre el planteo inglés y celebraron el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final frente a España.

15 de Julio de 2026
Los mejores memes del triunfo argentino.
Los mejores memes del triunfo argentino. Foto: BR Football.

Los memes de Argentina vs Inglaterra inundaron las redes sociales luego de la remontada de la Selección en la semifinal del Mundial 2026. Los usuarios ironizaron sobre el planteo inglés y celebraron el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final frente a España.

Los memes de Argentina vs Inglaterra se convirtieron en uno de los temas más comentados en las redes sociales apenas terminó la semifinal del Mundial 2026. La victoria por 2 a 1 de la Selección argentina sobre el conjunto inglés desató una catarata de publicaciones cargadas de humor, ironías y festejos por la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a una nueva final del mundo.

 

 

Mientras miles de hinchas celebraban en las calles de distintas ciudades del país, las plataformas digitales también vivieron su propia fiesta. X, Instagram, Facebook y TikTok se llenaron rápidamente de imágenes, videos y montajes que tuvieron como eje la remontada argentina y el rendimiento de Inglaterra, que había logrado ponerse en ventaja, pero terminó cediendo el partido en los minutos finales.

 

 

La clasificación conseguida con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez alimentó la creatividad de los usuarios, quienes encontraron en el desarrollo del encuentro el material perfecto para compartir bromas y cargar al rival histórico.

 

 

El planteo inglés, el principal blanco de las bromas

 

Foto: Redes sociales.
Foto: Redes sociales.

 

Gran parte de los memes estuvieron dirigidos al desempeño del equipo conducido por Thomas Tuchel. Los usuarios cuestionaron el planteo conservador adoptado por Inglaterra después del gol de Anthony Gordon y remarcaron que el conjunto europeo terminó pagando caro haber retrocedido demasiado cerca de su propio arco.

 

 

Las publicaciones hicieron foco en el cambio de actitud de los ingleses durante el complemento, cuando intentaron sostener la mínima ventaja frente a una Selección argentina que no dejó de atacar hasta encontrar la remontada.

 

 

El miedo mostrado por Inglaterra en el tramo decisivo del partido fue uno de los conceptos más repetidos en las redes. Videos editados, escenas de películas, series y animaciones fueron utilizados por los usuarios para representar el momento en que el conjunto británico perdió el control del encuentro y terminó quedando eliminado.

 

 

Lautaro, Enzo y Messi, protagonistas de las publicaciones

 

 

El golazo de Enzo Fernández para igualar el marcador y la definición de Lautaro Martínez en tiempo de descuento también inspiraron cientos de imágenes y videos que rápidamente comenzaron a viralizarse.

 

 

Lionel Messi, autor de la asistencia del segundo tanto, volvió a ocupar un lugar central en las publicaciones de los hinchas, quienes destacaron la influencia del capitán en otro partido decisivo del seleccionado nacional.

 

 

Tampoco faltaron las referencias históricas a los clásicos enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales, una rivalidad que volvió a sumar un nuevo capítulo con la clasificación de la Albiceleste a la final del torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

 

 

La euforia continúa rumbo a la final

 

 

Con el triunfo consumado, las redes sociales se transformaron en una extensión de los festejos que se vivieron en plazas, avenidas y calles de todo el país.

 

 

Miles de usuarios compartieron memes, imágenes y mensajes de aliento pensando ya en la definición del próximo domingo frente a España, donde Argentina buscará defender el título mundial conseguido en la edición anterior.

 

Temas:

memes Argentina Inglaterra
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