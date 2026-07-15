Camión cayó del puente Urquiza y el tránsito estuvo cortado en el complejo Zárate-Brazo Largo

Un camión cayó del puente Urquiza tras despistarse sobre la estructura del complejo Zárate-Brazo Largo. El vehículo se incendió luego del impacto y el tránsito permaneció totalmente interrumpido hasta que comenzó a habilitarse de manera parcial.
Un camión cayó del puente Urquiza este miércoles por la tarde y provocó un importante operativo de emergencia en el complejo ferroviario-vial Zárate-Brazo Largo. Tras despistarse sobre la estructura, el vehículo se precipitó al vacío y se incendió, lo que obligó a las autoridades a interrumpir completamente la circulación mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad. Fue del lado de Entre Ríos, rumbo a Buenos Aires.
El grave siniestro generó una rápida movilización de bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias, que trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asegurar la zona afectada. Debido a la magnitud del hecho, el tránsito permaneció totalmente cortado durante varias horas. Estuvieron presentes dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas y otras tres de Zárate, según la información a la que accedió Elonce.
Cerca de las 20, la concesionaria de la autovía informó que comenzó la habilitación parcial de la circulación, aunque el operativo continuaba y el tránsito seguía siendo controlado mientras avanzaban las tareas de remoción del vehículo siniestrado.
Un amplio operativo sobre el puente
De acuerdo con la información oficial difundida durante la tarde, el camión protagonizó un accidente cuando circulaba sobre el puente General Urquiza, una de las dos estructuras que integran el complejo Zárate-Brazo Largo y que conecta las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.
Luego del despiste, el vehículo cayó desde el puente y tomó fuego, una situación que obligó a desplegar un amplio operativo para controlar el incendio y preservar la seguridad de quienes transitaban por el lugar.
Como consecuencia del siniestro, las autoridades decidieron interrumpir completamente la circulación vehicular sobre el puente mientras trabajaban los equipos de emergencia y se evaluaban las condiciones de seguridad para restablecer el tránsito.