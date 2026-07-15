Dos mujeres quedaron filmadas tras robar perfumes valuados en $1,5 millones en comercio de Paraná: video

El robo de perfumes en un comercio del centro de Paraná, quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local ubicado en Alem 92, esquina Monte Caseros. El hecho ocurrió cuando dos mujeres ingresaron al negocio y, mediante una maniobra de distracción, sustrajeron perfumes valuados en aproximadamente 1,5 millones de pesos.

Según relató el propietario a Elonce, mientras una de las mujeres conversaba con la empleada del comercio, la otra aprovechó para guardar los productos en su cartera sin ser advertida.

"En el video se ve que es una mujer es la que roba los productos, pero en realidad son dos mujeres, junto a la de campera negra que habla con la empleada del local para distraerla. Nos robaron alrededor de cinco perfumes masculinos de Natura, pero puede ser que hayan sacado más", explicó el comerciante.

La denuncia será radicada

El damnificado estimó que el perjuicio económico asciende a unos 1.500.000 pesos y señaló que nunca antes habían sufrido un hecho de estas características. "Tenemos el cálculo aproximado de $1.500.000 del valor, es la primera vez que nos roban", explicó a Elonce.

Por otra parte, el comerciante sostuvo que en horas del mediodía, "cuando cerremos el local, nos vamos a dirigir a la comisaría. A simple vista les vemos los rostros", afirmó.

Las imágenes de las cámaras de seguridad podrían ser incorporadas a la investigación para identificar a las sospechosas.

El video: