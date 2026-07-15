Una alerta por un arma en una moto terminó con el secuestro de un fusil y carne de siervo

Un procedimiento policial realizado durante la tarde del lunes en la localidad de San Gustavo, departamento La Paz, permitió detectar un presunto caso de caza ilegal, luego de que los efectivos interceptaran una motocicleta cuyos ocupantes trasladaban un arma de fuego y carne de ciervo. La intervención comenzó a partir de un llamado telefónico que alertó sobre la situación.

El vehículo fue detenido en inmediaciones de las calles Osvaldo Magnasco y Moreno. Al controlar a sus ocupantes, el personal constató que transportaban un fusil equipado con mira telescópica, además de carne perteneciente a un ciervo.

A partir del hallazgo se realizaron las verificaciones correspondientes para determinar si la actividad se ajustaba a la normativa provincial. Durante ese procedimiento surgieron distintas irregularidades que motivaron la intervención de personal especializado.

Las infracciones detectadas durante el control

Según se informó, una de las presuntas faltas fue que el arma era trasladada por una persona menor de edad. Esta circunstancia fue incorporada a las actuaciones realizadas por los agentes.

También se constató que los involucrados no contaban con la autorización del propietario del campo donde se habría desarrollado la actividad. Ese permiso es uno de los requisitos considerados dentro de la Ley Provincial de Caza N.º 4.841.

Además, el hecho habría ocurrido durante una jornada no habilitada para la actividad cinegética. La combinación de estas circunstancias llevó a considerar que existían elementos compatibles con una infracción por caza ilegal.

Intervino la Brigada de Delitos Rurales

Ante la situación, se dio aviso inmediato a la Brigada de Delitos Rurales de La Paz. El personal tomó intervención y realizó las actuaciones correspondientes para documentar el procedimiento.

Como parte de las medidas adoptadas, se dispuso el secuestro del fusil con mira telescópica. El arma quedó a disposición de las autoridades mientras continúa el trámite administrativo.

También se incorporó a las actuaciones la carne de ciervo encontrada durante el control. La intervención busca determinar con precisión dónde fue obtenido el animal y establecer todas las responsabilidades vinculadas con el episodio.