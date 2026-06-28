Iban armados y con tres carpinchos muertos: los interceptaron en las islas de Victoria

Personal de la Dirección Prevención de Delitos Rurales realizó dos procedimientos durante este sábado en la zona de islas del departamento Victoria, donde secuestró armas de fuego y constató infracciones a la Ley Provincial de Caza.

Uno de los operativos se desarrolló al mediodía sobre el Arroyo San Lorenzo. Allí, efectivos de la Comisaría Primera Sección Islas interceptaron una embarcación tipo piraguón en la que viajaban tres hombres oriundos de Rosario, Santa Fe.

Durante la inspección, los policías detectaron que trasladaban tres escopetas de distintos calibres junto con cartuchería, sin la documentación exigida para la tenencia y portación. También transportaban tres ejemplares de carpincho sin vida, situación que derivó en actuaciones por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841.

Secuestraron armas y cartuchería

Como consecuencia del procedimiento, se dispuso el secuestro de las armas de fuego y las municiones encontradas en la embarcación. Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía en turno de Victoria, mientras que la infracción vinculada con la caza fue tramitada por la vía administrativa correspondiente.

Según se informó, los controles forman parte de los operativos preventivos que se llevan adelante en la jurisdicción insular, con foco en la circulación de armas, la protección de la fauna y la detección de irregularidades durante la navegación.

En el caso de los carpinchos hallados, no se detalló el peso de los ejemplares ni el destino que tendrían. Tampoco se informó que los hombres hayan quedado detenidos, sino que fueron identificados durante el control y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Otro procedimiento sobre el Paraná Viejo

Más tarde, durante la tarde del sábado, los efectivos realizaron un segundo control sobre el río Paraná Viejo. En esa oportunidad, interceptaron otra embarcación ocupada por tres hombres oriundos de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.

Los policías constataron que llevaban una escopeta calibre 16 sin marca ni numeración visible y tampoco contaban con la documentación legal requerida. Ante esa situación, se procedió al secuestro del arma.

La Fiscalía de Victoria tomó intervención por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que contempla delitos vinculados con la tenencia y portación irregular de armas. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de las islas y quedaron incorporados a las actuaciones judiciales y administrativas.