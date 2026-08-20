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Intentó evadir un control en moto, se resistió a la Policía y terminó detenido en Paraná

El motociclista circulaba sin dominio colocado y carecía de la documentación obligatoria. En otro procedimiento durante la jornada, la Policía recuperó objetos robados de un salón de eventos infantiles que estaban ocultos dentro de un tanque de agua.

20 de Agosto de 2026
Paraná: un detenido y objetos robados recuperados en dos operativos.
Paraná: un detenido y objetos robados recuperados en dos operativos. Foto: (PER)

REDACCIÓN ELONCE

El motociclista circulaba sin dominio colocado y carecía de la documentación obligatoria. En otro procedimiento durante la jornada, la Policía recuperó objetos robados de un salón de eventos infantiles que estaban ocultos dentro de un tanque de agua.

Dos procedimientos policiales en Paraná desarrollados este jueves dejaron como resultado un hombre detenido por resistencia a la autoridad y la recuperación de la totalidad de los elementos sustraídos de un salón de eventos infantiles. Las intervenciones tuvieron lugar en distintos sectores de la capital entrerriana.

 

Uno de los episodios ocurrió en la intersección de calles Miguel David y Gobernador Faustino Parera, cuando personal policial realizaba tareas de control de tránsito. En esas circunstancias, los efectivos advirtieron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta que no tenía dominio colocado.

 

Detenido por resistencia a la autoridad

 

Según se informó, el motociclista intentó evadir el operativo, pero finalmente fue interceptado por los uniformados. Durante el procedimiento se constató que carecía de la documentación obligatoria para circular y, al momento de ser identificado, se resistió al accionar de los efectivos.

 

Ante lo sucedido, se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se ordenó la aprehensión del hombre. Posteriormente, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales y quedó supeditado a una causa por resistencia a la autoridad. En tanto, la motocicleta fue formalmente retenida.

 

 

Robo en salón de eventos infantiles

 

Por otra parte, la Policía intervino tras un robo registrado en un salón de eventos infantiles ubicado sobre calle Poeta José Eduardo Seri. El propietario descubrió el hecho al ingresar al establecimiento, donde encontró un importante desorden y advirtió la faltante de diferentes elementos.

 

Tras la denuncia, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del lugar y lograron identificar al presunto autor, un hombre en situación de calle. Con esa información, comenzaron un rastrillaje por distintos sectores donde el sospechoso solía pernoctar.

 

Los objetos estaban ocultos en un tanque

 

Como resultado de la búsqueda, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. Los objetos habían sido escondidos dentro de un tanque de agua en desuso ubicado sobre calle Juan Morath.

 

El hallazgo fue comunicado al fiscal en turno, quien ordenó el secuestro de los elementos recuperados para realizar las actuaciones correspondientes.

Finalmente, una vez cumplidas las medidas dispuestas por la Justicia, los objetos fueron restituidos al propietario del salón de eventos infantiles.

Temas:

cámaras de seguridad Robo Paraná procedimiento
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