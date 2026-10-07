PUAM de ANSES: se confirmó el aumento más el bono para octubre 2026

Cuánto se cobra por la PUAM en mano con el bono en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.

Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Cuánto se cobra por la PUAM en mano con el bono en octubre de 2026

Los importes del décimo mes del año quedan establecidos de la siguiente manera:

-Haber básico mensual (80% de la mínima): asciende a $348.598,81 netos en el recibo de haberes.

-Bono extraordinario del Gobierno: se liquida de manera íntegra por un total de $70.000 sin quitas ni descuentos.

-Monto final garantizado en mano: alcanza los $418.598,81 netos directos en la cuenta bancaria del titular.

-Cobertura asistencial de salud: el beneficio mantiene la afiliación médica directa al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Cuáles son los requisitos socioeconómicos y de edad para acceder a la PUAM

Para tramitar la prestación ante las oficinas de la seguridad social es obligatorio cumplir con las siguientes condiciones vigentes:

-Edad mínima requerida: tener 65 años cumplidos, tanto en el caso de las mujeres como de los varones.

-Condición de residencia: ser argentino nativo o por opción con al menos 10 años de residencia en el país previa a la solicitud, o naturalizado/extranjero con una residencia continua de 20 años.

-Incompatibilidad previsional: no percibir ninguna jubilación, pensión contributiva ni retiro por invalidez de ningún régimen nacional, provincial o municipal.

-Evaluación socioeconómica patrimonial: no registrar ingresos brutos ni consumos con tarjeta que demuestren capacidad económica superior a los parámetros fijados por ARCA (ex AFIP), ni poseer más de un inmueble o vehículos con menos de diez años de antigüedad.

Cómo hacer el trámite de solicitud de la PUAM en Mi ANSES

El inicio del expediente se canaliza de forma digital y presencial siguiendo estos pasos:

-Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

-Ingresar a la sección "Información Personal" y corroborar que los vínculos familiares, datos de contacto y domicilio estén actualizados.

-Solicitar un turno web desde el menú "Turnos ANSES" bajo la opción "Solicitud de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)".

-Presentarse el día asignado en la oficina de ANSES con el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente para completar el cruce de datos socioeconómico y dar inicio al expediente.