Nueva herramienta de ANSES: cómo validar tu identidad para crear o recuperar la clave

La Clave de Seguridad Social permite acceder a trámites y consultas personales de ANSES. Para reforzar la protección de ese acceso, el organismo incorporó una validación de identidad mediante el DNI y el reconocimiento facial al momento de crear o recuperar la contraseña desde su aplicación.

La herramienta está disponible en la app mi ANSES y permite completar el procedimiento desde el celular. El objetivo es comprobar que quien solicita la clave sea efectivamente la persona titular del CUIL, mediante una verificación que combina el documento con una captura del rostro.

El Ministerio de Capital Humano informó que la nueva modalidad utiliza el escaneo del DNI y la biometría facial. La información se contrasta con los registros del RENAPER a través del Sistema de Identidad Digital, que permite validar la identidad durante la gestión.

Cómo se crea o recupera la clave

Para comenzar, el usuario debe ingresar a la aplicación, colocar su número de CUIL y seleccionar la opción para crear o recuperar la Clave de Seguridad Social. Luego, el sistema guía los pasos necesarios para verificar la identidad.

El procedimiento solicita escanear el código del último DNI y utilizar la cámara del teléfono para realizar el reconocimiento facial. Por eso, es necesario tener el documento disponible y habilitar el acceso a la cámara durante la validación.

Una vez confirmada la identidad, se puede establecer una nueva contraseña y volver a utilizar los servicios digitales. La incorporación de esta herramienta busca sumar una barrera frente a intentos de suplantación de identidad o accesos no autorizados.

Qué requisitos debe cumplir la contraseña

La clave debe tener entre 8 y 15 caracteres, combinar letras y números e incluir al menos una mayúscula. Estas condiciones se aplican a la contraseña que se utiliza para ingresar a los servicios del organismo. Argentina.gob.ar

El trámite es gratuito y debe realizarse mediante los canales oficiales de ANSES. La clave es personal e intransferible: el organismo advierte que nunca solicita informarla o confirmarla por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas. anses.gob.ar

También es importante evitar compartir códigos de validación, fotografías del DNI o datos de acceso con terceros. Al ingresar información personal, corresponde comprobar que se está utilizando la aplicación oficial y evitar enlaces de origen desconocido recibidos por mensajes o redes sociales.

Qué pasa si se cambia o se pierde el celular

La nueva modalidad también permite recuperar la contraseña desde la aplicación cuando el titular necesita restablecer su acceso. Para hacerlo, deberá completar nuevamente la verificación con su CUIL, el último DNI y el reconocimiento facial.

Si el teléfono se pierde o es robado, la recuperación de la clave debe acompañarse con medidas para proteger el dispositivo y la línea. Entre ellas, bloquear la línea y evitar que otra persona pueda acceder a la cuenta desde el equipo anterior.

Con la Clave de Seguridad Social, los usuarios pueden consultar fechas de cobro, revisar expedientes, acceder a su historia laboral y realizar otras gestiones. La validación biométrica incorporada por ANSES refuerza la comprobación de identidad al crear o recuperar ese acceso, sin modificar la necesidad de mantener los datos personales bajo resguardo.