Nuevos límites y calendario confirmado: así será el pago del Fondo de Desempleo de ANSES

ANSES confirmó el calendario de pagos del Fondo de Desempleo para octubre de 2026. Los beneficiarios cobrarán entre el jueves 22 y el miércoles 28, de acuerdo con la terminación de su documento.

La prestación está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad, como un despido sin causa o la finalización del contrato laboral. El importe que recibe cada persona depende de las condiciones aplicables a su caso.

Según la información difundida por Ámbito, un punto central del cronograma es que el beneficio se paga a mes vencido. Por eso, los depósitos de octubre corresponden a septiembre y mantienen los límites vigentes para ese período.

Las fechas de cobro según el documento

El calendario de ANSES comenzará el jueves 22 de octubre con los documentos terminados en 0 y 1. El viernes 23 será el turno de quienes tengan DNI finalizados en 2 y 3.

Los pagos continuarán el lunes 26 para las terminaciones 4 y 5, y el martes 27 para los documentos terminados en 6 y 7. El cronograma finalizará el miércoles 28 con los beneficiarios cuyos DNI concluyan en 8 y 9.

Para estos depósitos, correspondientes a septiembre, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800. Los límites no significan que todas las personas reciban la misma suma ni que cobren automáticamente el valor más alto.

Cómo impacta la actualización del salario mínimo

Desde el 1° de octubre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó establecido en $391.200 para trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para los jornalizados, el valor pasó a $1.956 por hora, según la Resolución 4/2026.

Como los límites de la Prestación por Desempleo equivalen al 50% y al 100% del salario mínimo, los topes correspondientes a octubre son de $195.600 y $391.200, respectivamente. Estos valores modifican el piso y el techo utilizados para calcular el beneficio.

Sin embargo, los nuevos límites corresponden a la liquidación de octubre, que se abonará a mes vencido. Por eso, debe distinguirse entre el período al que pertenece la prestación y la fecha en que ANSES deposita el dinero: el aumento no se refleja en los pagos previstos del 22 al 28.

El trámite y las asignaciones familiares

La solicitud del Fondo de Desempleo debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. La gestión puede realizarse por los canales digitales habilitados por ANSES o de manera presencial en sus oficinas, con turno previo.

Quienes reciben la prestación también pueden acceder a asignaciones familiares si cumplen los requisitos. Para octubre, la actualización del SUAF es del 1,66% y los importes generales por hijo quedan en $78.304, $52.821, $31.949 y $16.487, según el rango de ingresos del grupo familiar.

Para la asignación por hijo con discapacidad, los valores generales son de $254.943, $180.358 y $113.829, de acuerdo con el tramo correspondiente. Estas prestaciones tienen condiciones propias y se calculan de manera diferenciada del monto del Fondo de Desempleo.