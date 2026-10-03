ANSES paga hasta $420.000 por aprender un oficio: cómo inscribirse y cobrar

La Beca Progresar Trabajo mantiene abierta la inscripción para quienes quieran capacitarse en oficios y acceder a una asistencia económica durante su formación. La convocatoria de esta línea permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre de 2026, según la información proporcionada por la Secretaría de Educación.

El programa contempla un beneficio mensual de $35.000, que representa hasta $420.000 anuales para quienes cumplan con las condiciones establecidas. La propuesta está destinada a personas que cursen talleres y oficios avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Una parte del monto se liquida directamente a través de ANSES, mientras que el porcentaje restante queda sujeto a la acreditación de la regularidad académica y a la presentación de la Certificación Negativa correspondiente.

Quiénes pueden acceder a la beca

Entre los requisitos establecidos se encuentra la edad. Pueden postularse jóvenes de 18 a 24 años, mientras que el límite se extiende hasta los 35 años para personas desempleadas, sin trabajo formal registrado o que estén a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años.

También se establece una condición socioeconómica: los ingresos del postulante o de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, los aspirantes no deben estar inscriptos en el Impuesto a las Ganancias.

En cuanto a la nacionalidad, pueden acceder argentinos nativos o naturalizados y extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país, siempre que cuenten con DNI. Además, no deben poseer títulos de grado, tecnicaturas o profesorados previos ni cobrar otra beca estatal.

Paso a paso para realizar la inscripción

El trámite es gratuito y digital. Antes de iniciar la solicitud, la persona interesada debe estar efectivamente inscripta en un centro de formación profesional reconocido y en una propuesta académica habilitada por el INET.

Luego debe ingresar al portal oficial de Progresar, seleccionar la opción "Formación Profesional" e iniciar sesión con su CUIL y contraseña mediante las credenciales de Mi Argentina.

El siguiente paso consiste en completar los datos personales, responder la encuesta socioeconómica e informar el establecimiento educativo y la especialidad elegida. Finalmente, se debe enviar la solicitud y descargar el comprobante generado por el sistema para poder realizar posteriormente el seguimiento del trámite.

Cómo se determina el beneficio

El programa contempla además un cruce automático de información patrimonial y socioeconómica mediante las bases de datos de ANSES. De esta manera, se verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a la beca.

La regularidad en la cursada constituye otro aspecto central para el cobro de la totalidad del beneficio. Por ese motivo, quienes resulten seleccionados deberán acreditar su condición de alumnos regulares y presentar la documentación requerida.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026. La propuesta apunta a facilitar el acceso a capacitaciones vinculadas con oficios y formación profesional, al tiempo que ofrece una asistencia económica durante el período de cursado.