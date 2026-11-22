Las aguas del arroyo Espinillo volvieron a teñirse de rojo el viernes 20 de noviembre, en un nuevo episodio que generó preocupación entre vecinos de la zona rural de Crespo. La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos confirmó que tomó conocimiento de la situación y que todavía aguardaba los resultados de los análisis realizados sobre muestras de agua recolectadas semanas atrás.

El fenómeno ya se había registrado el 1 y el 24 de octubre de este año, mientras que también existen antecedentes similares durante 2024 y 2025, en la misma época. La reiteración de estos episodios volvió a poner bajo observación el funcionamiento de las lagunas de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Crespo, señaladas como una posible fuente de los líquidos rojizos.

Según publicó ERA Verde, vecinos de la cuenca del arroyo Las Conchas difundieron imágenes del nuevo episodio, que fue registrado por un poblador de la zona. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente el origen de la coloración ni la composición de las sustancias presentes en el agua.

Ambiente confirmó que conoce el nuevo episodio

La coordinadora de Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos confirmó a ERA Verde que el organismo estaba al tanto de lo sucedido a partir de un video que comenzó a circular por grupos de mensajería.

La funcionaria explicó que existían dificultades para identificar con precisión el lugar donde se habían registrado las imágenes, una información necesaria para orientar las tareas de inspección y la eventual toma de nuevas muestras.

“Suponemos que es la calzada sumergible de la zona de Espinillo norte”, indicó la representante del organismo provincial.

Respecto de las intervenciones anteriores, señaló que permanecían “a la espera de resultados” de las muestras de agua que se habían tomado “en ese sector semanas atrás”. Por ese motivo, todavía no se contaba con conclusiones definitivas sobre las características del fenómeno.

Aguas rojas en el arroyo Espinillo (foto Nueva Zona)

Investigan posibles desbordes de efluentes industriales

Una de las principales hipótesis sobre el origen de las aguas rojizas apunta a posibles desbordes de las lagunas de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Crespo. Sin embargo, esa relación no fue confirmada mediante los análisis pendientes.

La problemática registra antecedentes de intervenciones de la Secretaría de Ambiente, que anteriormente sancionó a cuatro empresas por no contar con el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental.

Según la información difundida, dos de esas firmas abonaron las multas, una presentó una apelación y otra no había cumplido con la sanción. Además, otras cuatro empresas se encontraban realizando trámites administrativos para regularizar su situación ambiental.

Cinco sumarios abiertos a empresas de Crespo

De acuerdo con información publicada por NuevaZona, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos mantiene cinco sumarios abiertos a empresas de Crespo. Cuatro de las industrias involucradas pertenecen al Parque Industrial, mientras que la restante se encuentra ubicada en otro sector de la ciudad.

Estos procedimientos administrativos forman parte de las actuaciones vinculadas con el control ambiental de establecimientos de la zona. No obstante, la existencia de sumarios no permite atribuir automáticamente a esas empresas la responsabilidad por el episodio registrado el 20 de noviembre.

La reiteración de la coloración rojiza en el arroyo Espinillo volvió a generar inquietud entre los pobladores de la cuenca, que durante los últimos años observaron situaciones similares.

Los resultados de los análisis de agua serán fundamentales para determinar la composición de los líquidos y avanzar en la identificación de su posible origen, mientras continúan las actuaciones administrativas sobre las empresas investigadas.