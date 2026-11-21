Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 2,17% en diciembre y cobrarán la segunda cuota del aguinaldo. Con la continuidad del bono de $70.000, todavía pendiente de confirmación, quienes perciben la mínima podrían alcanzar los $750.695.
Los jubilados de ANSES en diciembre de 2026 recibirán un aumento del 2,17% en sus haberes y cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Con estos incrementos, quienes perciben la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso bruto de $750.695,03, siempre que el Gobierno nacional confirme la continuidad del bono extraordinario de $70.000.
La actualización previsional se estableció a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Aunque la inflación mensual fue del 2,2% al redondearse, el cálculo de movilidad utilizó la variación del 2,17%.
De esta manera, el haber mínimo pasará de $444.158,46 a $453.796,69. A esa suma se incorporarán $226.898,34 correspondientes al medio aguinaldo, por lo que el ingreso total llegará a $680.695,03 sin considerar el refuerzo extraordinario.
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en diciembre
Los montos previstos para diciembre variarán según el tipo de prestación. En caso de mantenerse el bono de $70.000, los ingresos brutos estimados serán los siguientes:
- Jubilación mínima: $453.796,69 de haber, $226.898,34 de aguinaldo y $70.000 de bono. Total: $750.695,03.
- Jubilación máxima: $3.053.622,05 de haber y $1.526.811,02 de aguinaldo. Total: $4.580.433,07, sin bono.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.037,35 de prestación, $181.518,65 de aguinaldo y $70.000 de bono. Total: $614.556.
- Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $317.657,68 de haber, $158.828,84 de aguinaldo y $70.000 de refuerzo. Total: $546.486,52.
- Pensiones para madres de siete hijos: recibirían un ingreso equivalente al de la jubilación mínima, con un total estimado de $750.695,03.
Estas cifras son brutas, por lo que pueden aplicarse descuentos. Además, los valores que incluyen el bono permanecen sujetos a una nueva disposición oficial.
Quiénes podrían recibir el bono de $70.000
El bono extraordinario se mantuvo sin modificaciones desde marzo de 2024 y estuvo destinado principalmente a jubilados y pensionados de menores ingresos.
Hasta noviembre, el Poder Ejecutivo autorizó su continuidad mediante decretos mensuales. Por ese motivo, su pago en diciembre todavía necesita confirmación oficial.
Si se mantiene el mecanismo vigente, quienes cobran la jubilación mínima recibirán los $70.000 completos. Los beneficiarios con haberes superiores podrán acceder a un importe proporcional hasta alcanzar el límite de $523.796,69.
Por ejemplo, un jubilado con un haber mensual de $500.000 podría recibir $23.796,69 adicionales. En cambio, quienes superen el límite establecido no accederían al refuerzo.
Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre
La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mayor haber mensual percibido durante el segundo semestre del año.
Debido a las actualizaciones mensuales por inflación, diciembre tendrá el haber más elevado del período para quienes hayan cobrado la prestación durante los seis meses completos.
El bono extraordinario no se incluye en el cálculo del aguinaldo, debido a su carácter no remunerativo. Por lo tanto, el SAC se determina exclusivamente sobre el haber previsional.
En los casos de beneficiarios que comenzaron a cobrar su jubilación durante el segundo semestre, el importe será proporcional al período correspondiente.
Qué beneficiarios de ANSES no cobran aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario no alcanza a todas las prestaciones administradas por ANSES. Entre los beneficios que no incluyen este pago se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
De esta manera, diciembre representará un mes de mayores ingresos para jubilados y pensionados que cobran aguinaldo, aunque el monto definitivo dependerá de la confirmación del bono extraordinario y de los descuentos aplicables a cada prestación.