El alerta por tormentas fuertes abarca este sábado amplias regiones del centro del país, Cuyo, el Litoral y sectores de la Patagonia. Se esperan lluvias de hasta 70 milímetros, ráfagas y granizo. El domingo, el riesgo se concentrará en el noreste argentino.
El alerta por tormentas fuertes afectará este sábado 21 de noviembre a distintas regiones de Argentina, en el inicio del fin de semana largo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de inestabilidad alcanzarán sectores de Cuyo, el centro del país, el Litoral y la Patagonia, mientras que el domingo 22 los fenómenos más intensos se concentrarán en las provincias del noreste.
En las zonas de llanura comprendidas por la advertencia meteorológica se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Los especialistas advirtieron que las precipitaciones intensas podrían provocar anegamientos repentinos en calles y sectores urbanos, especialmente donde los sistemas de desagüe no logren absorber el agua. En las zonas rurales, los caminos de tierra y los accesos bajos también podrían permanecer afectados después del paso de las tormentas.
Qué provincias estarán bajo alerta durante el sábado
Durante este sábado, el área de inestabilidad se extenderá sobre el este de Mendoza, buena parte de San Luis y sectores del sur de La Rioja. También comprenderá gran parte de Córdoba y regiones del norte y centro de La Pampa. En sectores de Mendoza y San Luis se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con registros superiores en áreas puntuales.
Hacia la noche, las tormentas avanzarán sobre el Litoral, con fenómenos previstos para el centro y sur de Santa Fe, sectores de Entre Ríos y Corrientes. En algunas localidades, las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante las primeras horas del domingo.
Por su parte, Misiones estará expuesta a las tormentas desde la tarde del sábado y será una de las provincias donde las precipitaciones tendrán mayor continuidad. En la Patagonia, las advertencias también alcanzaron el este de Neuquén, el norte de Río Negro y sectores del este de Santa Cruz.
El domingo las tormentas se concentrarán en el noreste
Para el domingo 22 de noviembre, el escenario meteorológico presentará modificaciones. Las tormentas más importantes se desplazarán hacia el noreste argentino, principalmente sobre Chaco, Formosa, el norte de Corrientes y Misiones, donde persistirá el riesgo de precipitaciones intensas.
Durante la madrugada podrían registrarse fenómenos fuertes en sectores chaqueños y correntinos. En Formosa y Misiones, en cambio, la inestabilidad se prolongaría durante buena parte de la jornada, con chaparrones y tormentas que podrían mantenerse hasta la tarde en determinadas localidades.
Las proyecciones para los próximos días indican que algunos sectores de Formosa y Misiones podrían superar los 70 milímetros acumulados hasta el jueves. Esta situación podría complicar las actividades rurales y provocar crecidas rápidas de arroyos y cursos de agua menores.