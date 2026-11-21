Boca enfrentará este sábado a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, con consecuencias que van más allá del título. Una victoria le permitirá disputar la Recopa 2027 y modificará el reparto de plazas internacionales del fútbol argentino.

El ganador de la definición en Barranquilla obtendrá un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, el Xeneize ya tiene asegurada su participación por haber ganado la tabla anual.

Esa superposición abriría posibilidades para otros clubes argentinos. Platense, Independiente Rivadavia y Estudiantes aparecen entre los equipos que se beneficiarían si el conjunto de Rodolfo Arruabarrena consigue la copa.

La posibilidad de disputar la Recopa en 2027

Si gana la Sudamericana, Boca enfrentará por la Recopa al campeón de la Libertadores. Ese rival surgirá de la final que Palmeiras y Estudiantes disputarán el próximo 28 de noviembre.

El club de la Ribera es el máximo ganador de la Recopa, con cuatro títulos. Se consagró en 1990, 2005, 2006 y 2008, mientras que en 2004 fue subcampeón ante Cienciano.

La participación también podría exigir cambios en su calendario local. Tomando como referencia las últimas ediciones y el borrador del Apertura 2027, los partidos de las fechas seis y siete podrían necesitar una reprogramación, aunque todavía no hay una confirmación.

Cómo repercutiría en las plazas de la Copa Libertadores

La eventual coronación de Boca tendría un efecto sobre Platense, su rival en la final de la Copa Argentina. Según el escenario de clasificación planteado, el Calamar aseguraría su boleto a la Libertadores por haber llegado a esa definición.

Para el Xeneize, en cambio, la plaza obtenida como campeón de la Sudamericana se sumaría a una clasificación que ya tiene garantizada. Esa acumulación obligaría a redistribuir los lugares correspondientes a las competencias nacionales.

El movimiento también alcanzaría a la tabla anual. En ese caso, Independiente Rivadavia tendría asegurada su participación en la próxima Libertadores.

Otros equipos pendientes del resultado

Estudiantes, por su parte, garantizaría un lugar en la Copa Sudamericana mediante el corrimiento de las posiciones clasificatorias. El equipo platense, además, tiene por delante su propia final de Libertadores.

Gimnasia y Barracas Central quedarían como los siguientes posibles beneficiados ante nuevas aperturas de plazas. Su situación dependería de cómo se resuelvan las competencias que todavía tienen definiciones pendientes.

Todos estos cambios están sujetos al resultado de esta noche. La clasificación de Boca a la Libertadores ya está asegurada, pero una victoria ante Atlético Mineiro ampliaría su agenda continental y repercutiría en el destino de otros clubes argentinos.