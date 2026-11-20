Un futbolista murió y otro resultó herido este viernes tras la caída de un rayo en una cancha del Club Sportivo Patria, en la ciudad de Formosa. La descarga eléctrica alcanzó a dos jugadores durante una práctica preparatoria para un encuentro amistoso.

La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, jugador del Club San Martín de Formosa, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Central. Pese a la atención médica recibida, su fallecimiento se confirmó horas después.

El otro futbolista afectado fue Juan Romero, quien permanecía internado con pronóstico reservado, a la espera de un parte médico que permitiera conocer su evolución.

Cómo ocurrió el accidente en el entrenamiento

El episodio se produjo durante la tarde del viernes, cuando los jugadores de Sportivo Patria realizaban una práctica frente a un combinado de futbolistas locales. El entrenamiento formaba parte de la preparación del equipo para disputar un encuentro amistoso previsto para este fin de semana.

La descarga eléctrica impactó en el campo de juego y alcanzó a varios jugadores, aunque Miers y Romero fueron los más afectados. Ambos recibieron asistencia inicial y fueron trasladados al Hospital Central de Formosa.

La situación generó momentos de conmoción entre los compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y las personas que se encontraban en el predio.

Según se informó, integrantes de Sportivo Patria acompañaron a los futbolistas y a sus familias mientras aguardaban novedades sobre su estado de salud.

Conmoción en el fútbol formoseño

El fallecimiento de Miers provocó una profunda tristeza en el ámbito deportivo de la provincia. El Club San Martín de Formosa, institución en la que jugaba el futbolista, expresó sus condolencias y acompañó a sus familiares y allegados.

Sportivo Patria también manifestó su apoyo a las familias de los jugadores afectados por la descarga eléctrica.

El equipo formoseño se encontraba en plena preparación para disputar la final del torneo de ascenso de la Liga Formoseña de Fútbol. El histórico conjunto ya había conseguido el ascenso y aguardaba conocer a su rival para definir el título.

Las autoridades sanitarias y deportivas continuaban recabando información sobre las circunstancias del hecho, mientras se aguardaban nuevos informes sobre la evolución de Romero.

La tragedia enlutó al fútbol formoseño y generó muestras de solidaridad de distintas instituciones deportivas, que acompañaron a las familias de los futbolistas afectados.