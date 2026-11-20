Un cuerpo fue hallado flotando en aguas del río Paraná este viernes por la tarde, a la altura de J. M. Ibarlucea, en la localidad santafesina de Granadero Baigorria. El episodio fue reportado pasadas las 17, luego de que personal de un complejo náutico advirtiera la presencia de una persona en el agua, publicó Rosario3.

De acuerdo con información de la Unidad Regional II de Granadero Baigorria, a partir de datos aportados por efectivos de Prefectura Naval, el alerta se originó en el Complejo Náutico Tifón.

Tras la denuncia, efectivos policiales y equipos de rescate se desplazaron hasta el lugar para realizar el operativo de extracción del cuerpo, con las medidas de seguridad correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad de la persona encontrada ni las circunstancias en las que se produjo el hecho. Se aguarda la intervención del personal forense para avanzar con las pericias y el traslado al Instituto Médico Legal.

En paralelo, se busca reconstruir las últimas horas en la zona del río Paraná. También se tomaron declaraciones a testigos y al personal del complejo náutico que realizó el llamado de alerta.

La búsqueda de un joven desaparecido en San Lorenzo

El hallazgo se produjo dos días después de que un joven de 25 años desapareciera en aguas del río Paraná, a la altura de San Lorenzo. Sin embargo, hasta el momento no se estableció una relación entre ambos episodios.

El miércoles 18 de noviembre, Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda luego de que tres personas ingresaran al río y una de ellas no volviera a emerger.

El hecho fue informado a las 17.34, en inmediaciones de las calles Saavedra y Belgrano, cerca del Paseo de la Libertad y de la escuela de canotaje.

Según la información difundida, dos de los hombres lograron salir del agua por una bajada, mientras que el tercero desapareció. El sector donde ocurrió el episodio es una zona de barrancas no habilitada para bañistas y cuenta con carteles que prohíben el ingreso al río.

Al momento de la desaparición, el Paraná en San Lorenzo registraba una altura de 5,34 metros, por encima del nivel de alerta local.