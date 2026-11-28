REDACCIÓN ELONCE
Camila Scavia, integrante de la ONG No Somos Invisibles, advirtió a Elonce sobre los casos de maltrato animal y las dificultades para realizar denuncias. Además, anunció un operativo gratuito de castración que contará con la participación de 22 veterinarios en barrio Perejil.
Los casos de maltrato animal en Paraná generaron preocupación entre las organizaciones proteccionistas, que insistieron en la necesidad de denunciar estas situaciones y avanzar en la concientización ciudadana. En diálogo con Elonce, Camila Scavia, integrante de la ONG No Somos Invisibles, expuso las dificultades que enfrentan quienes trabajan en la defensa de los animales.
La representante de la organización manifestó su acompañamiento a una movilización bajo la consigna “No nos callen más”, destinada a visibilizar esta problemática y reclamar sanciones para los responsables de hechos de crueldad.
“Nosotras no convocamos a esta marcha, simplemente la difundimos”, aclaró Scavia, quien expresó su respaldo a la iniciativa e invitó a la comunidad a participar.
La preocupación por los casos de maltrato animal
Consultada sobre la frecuencia con la que se registran estos episodios, la proteccionista sostuvo que determinadas conductas permanecen naturalizadas en la sociedad.
“Es algo que vemos mucho a la luz del día y está naturalizado lamentablemente”, manifestó.
En ese sentido, recordó un episodio ocurrido el año pasado. “Una familia se fue de vacaciones y dejó a su perrita morir atada de sed y calor al rayo del sol y sin comida. Los vecinos denunciaron por el olor a podrido”, relató.
Cómo denunciar situaciones de maltrato animal
Scavia remarcó la importancia de que quienes presencien hechos de estas características reúnan pruebas que permitan respaldar las denuncias. Indicó que desde la ONG brindan asesoramiento a los vecinos sobre los pasos que deben seguir ante estas circunstancias.
Entre las recomendaciones, mencionó la posibilidad de registrar mediante una filmación aquello que se está constatando, para posteriormente presentar ese material ante las autoridades correspondientes.
Sin embargo, cuestionó la falta de respuestas ante determinadas presentaciones. “Tanto en la parte jurídica como en la policía no tienen mucho protocolo de cómo actuar. Nos vemos muchas veces denunciando y perdiendo el tiempo porque no tenemos una respuesta de la parte jurídica”, manifestó.
La importancia de la castración y la tenencia responsable
La integrante de No Somos Invisibles destacó el trabajo que desarrolla la organización para promover el cuidado de las mascotas y disminuir la cantidad de animales en situación de calle.
En ese contexto, señaló que las campañas de esterilización contribuyen a reducir la población callejera y, en consecuencia, la exposición de perros y gatos a situaciones de abandono o violencia.
“Constantemente estamos intentando concientizar y haciendo hincapié en la castración”, explicó Scavia y agregó: “Una de las formas de dejar de ver maltrato es concientizando, castrando y denunciando”.
Realizarán más de 100 castraciones gratuitas en barrio Perejil
Durante la entrevista, la proteccionista anunció que este sábado se desarrollará un operativo gratuito de esterilización en barrio Perejil, en el marco de una campaña de Paraná Castra, de la que también participa No Somos Invisibles.
La iniciativa contará con la colaboración de 22 profesionales veterinarios que trabajarán de manera voluntaria. Previamente, se realizó un censo en el sector para determinar la cantidad de intervenciones necesarias.
“Van a ir 22 veterinarios de forma voluntaria a castrar en el barrio Perejil, donde se hizo un censo, un relevamiento y vamos a hacer un saneamiento de la zona con más de 100 animales para castrar”, detalló.
La jornada tendrá lugar en el merendero del barrio, donde los profesionales comenzarán a trabajar durante la mañana y permanecerán hasta finalizar las intervenciones previstas.“A partir de las 10 de la mañana arranca el operativo de castración y calculamos hasta las 6 de la tarde”, concluyó Scavia en diálogo con Elonce.